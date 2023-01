Frekventovaný most v Bratislave je vo veľmi zlom technickom stave. Museli na ňom zaviesť obmedzenie pre vodičov

OK

Bratislavský most má technické problémy. Magistrát ubezpečil, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.

Na frekventovanom Moste SNP v Bratislave autám znížili maximálnu povolenú rýchlosť na 50 kilometrov za hodinu.

Zmena súvisí s plánovanou opravou, keďže mimoriadna prehliadka odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Magistrát ubezpečil, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.



Hlavné mesto ešte minulé leto deklarovalo, že podniká všetky potrebné kroky, aby sa oprava Mosta SNP mohla začať čím skôr.

Aj v súčasnosti ubezpečuje, že je zaradená do plánov na tento rok. Potrebné je však najskôr vybrať technologický postup na opravu zvarov, čo sa doteraz zatiaľ nestalo, no magistrát neuviedol, z akého dôvodu.

Oprava potrvá dlhší čas

Samotná oprava porušených zvarov si podľa mesta vyžiada dlhší čas. Nepredpokladá, že by sa to podarilo v priebehu jedného roka. „Zrealizujeme opravu v rozsahu, ako nám to umožnia finančné prostriedky,“ odpovedala hovorkyňa hlavného mesta.



Bratislava má v správe tri mosty ponad Dunaj. „Na Staronovom moste a Moste Apollo prebieha bežná oprava oceľových súčastí, ktoré vykazujú známky korózie a ktorá nemá vplyv na prevádzkyschopnosť mostov,“ doplnila hovorkyňa s tým, že mesto ako ich správca bude aj naďalej mostom venovať zvýšenú pozornosť.

