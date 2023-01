Premiér Heger zverejnil mená politikov, s ktorými odmieta spolupracovať: So zlom z týchto strán sa nespája

Predseda vlády Eduard Heger dnes na svojej sociálnej sieti uverejnil status, v ktorom zverejňuje mená politikov, s ktorými si nevie predstaviť spoločnú vládu. V úvode jasne zadefinoval svoje ciele vetou „Demokrati s demokratmi, iná cesta nie je“.

Podľa Eduarda Hegera je fér povedať na rovinu to, s kým si nevie predstaviť budúcu spoluprácu pri budovaní lepšieho Slovenska. „Nie som totiž zástancom tvrdenia, že zo spolupráce nemožno nikoho vylučovať,“ píše Heger.

Predseda vlády tvrdí, že tí, ktorí uznávajú hodnoty demokracie, sa nemôžu spájať s tými, ktorí touto hodnotou pohŕdajú. Niektorí to podľa neho robia otvorene a bez hanby, iní zase vynakladajú snahu na zakrývanie „ľúbivým marketingom“.





Ani Fico, ani Danko

Heger ako prvých, s ktorými si nevie predstaviť spoluprácu, uviedol Roberta Fica a Andreja Danka.

„Ak to myslíme vážne so spravodlivosťou a s právnym štátom, spolupráca s Ficom či Dankom je neprijateľná. Nie je možné spájať sa s ľuďmi, ktorí v dobrých časoch hovoria o jadre EÚ a idú si po fotku do Bieleho domu a dnes sú schopní privierať oči nad Putinovými vojnovými zverstvami. Fico je dnes tvárou dezinformačnej scény. Počas pandémie zvolával ľudí do ulíc a vystavoval ich riziku smrti. Klamal o očkovaní, napádal odborníkov a lekárov,“ píše o Ficovi.





Republika, Kotleba a... Pellegrini

„Ak to myslíme vážne s hlásením sa k odkazu SNP, musíme odmietnuť spoluprácu s Republikou a Kotlebom,“ pokračuje v statuse Heger a dodáva, že sociálnym demokratom zjavne stačí, že táto skupinka len vymenila gardistické uniformy za kravaty.

Partnerom podľa predsedu vlády nemôže byť ani ten, kto nevie vylúčiť spoluprácu s Ficom a Republikou. Uvádza, že to Pellegrini opakovane nedokázal, a tak sám seba vylúčil z demokratickej alternatívy.

„Pellegrini, Tomáš, Žiga, Raši či Saková sú Ficovi spolupáchatelia a nesú priamu zodpovednosť za obdobie temna. Môžu si urobiť pekné fotky, šíriť prázdne frázy, ale je to len pekný obal prázdnej nádoby,“ uzatvára zoznam Heger a na záver dodáva, že ho v najbližších týždňoch čakajú dôležité rozhodnutia.

„Demokrati musia spolupracovať a nemôžu sa spájať so zlom v podobe Fica, Pellegriniho, Uhríka a im podobným,“ napísal.

