Bizarné memes si uťahujú z Goga a spájajú ho s vraždou Kuciaka. Slovenský Instagram zaplavili obrázky, na ktoré už stihol reagovať

Slovenské meme stránky začali v posledných dňoch húfne šíriť bizarné fotomontáže, ktorými si uťahujú z youtubera Goga alias Daniela Štraucha.

Zvláštne memes sa Goga snažia prostredníctvom čierneho humoru spojiť s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka z roku 2018. Aj keď, samozrejme, ide o výmysel, pretože Gogo nemá s Kuciakovou vraždou nič spoločné, táto iniciatíva sa na sociálnych sieťach rýchlo rozšírila a dnes memes na túto tému nájdeš na viacerých meme profiloch.

View this post on Instagram A post shared by Predstavitelia (@predstavitelia4)



Prvé memes o Gogovi a Kuciakovi vznikli už dávno

Nápad uťahovať si z Goga za vraždu novinára vznikol už dávnejšie, keď sa na Instagrame objavila fotomontáž z Twitteru, v ktorej Gogo údajne deň pred smrťou Jána Kuciaka adresoval novinárovi vyhrážku v tweete. „Jano Kuciak pozor zitra,“ písalo sa vo vymyslenom tweete, ktorý rýchlo nazbieral stovky lajkov.

Situácia sa však vyostrila až začiatkom tohto roka, keď sa témy Gogo a Kuciak húfne chytili slovenské meme stránky a spoločne začali produkovať najrôznejšie memes o tom, aké indície existovali v youtuberových videách či príspevkoch pred vraždou.



Všimol si ich už aj Gogo

V drvivej väčšine prípadov ide o fotomontáže a výmysly, no absurdný čierny humor Slovákov baví natoľko, že sa z bizarných memečiek stal nový virálny trend medzi desiatkami tisíc používateľov.

Ľudia v reakcii spamujú Gogove príspevky na Instagrame s frázou „pozor zitra“, zdieľajú memes medzi sebou a hromadne sa podporujú v tom, aby meme stránky tvorili nový obsah.

Trend si medzitým všimol už aj samotný Gogo, ktorý v stredu poobede na svojom Instagrame zverejnil storku v znení „Meme stránky. Pozor zítra“. Týmto odkazom ich chcel zrejme varovať, aby s nevhodným obsahom prestali.

Vzniklo to úplnou náhodou, hovorí pôvodný autor

Autorom pôvodného meme s Gogom a Kuciakom zo začiatku roka 2022 je profil Predstavitelia, ktorého správca nám vysvetlil, že to celé mal byť iba úplne náhodný príspevok a nečakal, že bude mať taký veľký úspech.

„Teraz na konci roka, ako som pozeral staré posty, som si všimol, že práve tento mal dosť úspech, tak som naň chcel nadviazať. Dal som o tom jeden post, ktorý mal tiež úspech, a vtedy sa toho začali chytať aj ostatné meme stránky,“ vysvetľuje, ako meme s Gogom začali zaplavovať slovenský Instagram.

Aktivitu ostatných meme stránok vníma pozitívne, pretože to podľa neho je celé iba žart, ktorému v podstate nikto nerozumel a nikto nechápal, prečo je „voľajaký Gogo spájaný s Kuciakom“.

Gogova reakcia ho prekvapila, pretože nečakal, že na memes o sebe zareaguje. „Všimol som si, že Gogovi píšu komentáre pozor zítra, tak som si hovoril, že si to musel všimnúť, no neriešil som to. Keď pridal story, tak ma to dosť prekvapilo. Neni odtiaľ poznať, či to berie v pohode alebo mu to vadí, hádam uvidíme zítra (teda dnes už),“ uzatvára.

Vtipy o Kuciakovi a Gogovi nevníma ako tému, ktorá by bola príliš citlivá. „Vždy sa nájde niekto, kto sa na tom dokáže zasmiať. Nešlo o nič ofenzívne, chceme len zabaviť ľudí a vidíme, že sa nám to podarilo. Takýto ošiaľ sme okolo toho určite nečakali, no za to môžeme ďakovať aj našim kolegom z ostatných meme stránok,“ konštatuje.

Naskočili sme na vlnu, hovorí meme stránka

My sme s otázkami oslovili tak Goga, ako aj viaceré slovenské meme stránky. Tvorcovia zo známeho profilu Supaspicyboys skonštatovali, že tentoraz iba naskočili na vlnu memes o Gogovi, ktoré sa znovu rozbehli v posledných dňoch.

„Nejak sa to oživilo a úplne sme všetci zaplavili tento meme priestor. Akože my sme viac-menej len naskočili na vlnu, čo ani neviem, kde má pôvod,“ hovoria Supaspicyboys. „Celkom nás to pobavilo, tak sme začali tiež a nejak to extrémne válí,“ skonštatovali.

Zaujímalo nás, či žarty týkajúce sa vraždy považujú za citlivú tému, ku ktorej treba aj pri tvorení memes pristupovať citlivo. „My si stojíme za tým, že humor nemôže mať žiadne hranice, lebo ide o zábavu a pobavenie ľudí, tak v tom nevidíme nič zlé. Proste máme rešpekt, máme úctu k ľuďom, ale humor je humor,“ vysvetľujú s tým, že tak ako si robia žarty zo seba, tak si uťahujú zo všetkého, aj keď je to občas na hrane a niekedy ďaleko za ňou.

Ľudia podľa nich chápu, že svojimi memes nemyslia nič zlé a hlavne nemajú žiadne zlé úmysly, ktorými by chceli komukoľvek ublížiť.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.