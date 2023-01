Marek Hamšík či Michal Kováč. Pozri si kompletný zoznam 28 osobností, ktorým udelila Zuzana Čaputová štátne vyznamenanie.

OK

Prezidentka Zuzana Čaputová, už tradične na Nový rok, udelila štátne vyznamenania. Slávnostná ceremónia, pri ktorej hlava štátu ocenila dovedna 28 osobností verejného života, sa konala v budove Slovenskej filharmónie. Na odovzdávaní nechýbali ani prezidenti Česka, Poľska a Rakúska Miloš Zeman, Andrzej Duda a Alexander Van der Bellen.

Štátne vyznamenania prezidentka podľa vlastných slov udelila aj ľuďom, ktorí v období neslobody „vzdorovali tomu, čo sa zdalo byť neodvratné".

Ocenila i ľudí ktorí sa zaslúžili o rozvoj demokratickej spoločnosti na Slovensku. „Všetci spolu reprezentujete rozvoj našej krajiny. Reprezentujete posun od spoločenstva, ktoré musí brániť svoju existenciu až po spoločnosť, ktorá je súčasťou moderných európskych kultúrnych a vzdelaných národov," prihovorila sa laureátom.

Zuzana Čaputová pri odovzdávaní štátnych ocenení v budove Slovenskej filharmónie. Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Prezidentka ocenila umelcov, vedcov, aktivistov či členov občianskej spoločnosti, ktorí „prispievajú k dobrému menu Slovenska doma a v zahraničí“. Azda najznámejším laureátom je bývalý slovenský futbalový reprezentant a kapitán Marek Hamšík. Prezidentka nezabudla pri 30. výročí vzniku Slovenskej republiky oceniť in memoriam ani zásluhy prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.

Pozri si kompletný abecedný zoznam ocenených:

Yuri Dojč - svetoznámy fotograf. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Ľudovít Didi - autor prvého rómskeho románu. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Gabriela Fischerová - odborníčka na klimatickú zmenu. Medaila prezidenta Slovenskej republiky in memoriam za významné zásluhy o riadenie a správu štátu.

Hana Gregorová - spisovateľka, manželka Jozefa Gregora Tajovského. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Marek Hamšík - futbalista. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Emília Haugová - poetka. Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti literatúry.

Jack Martin Händler - svetoznámy dirigent. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Soňa Holúbková - psychologička, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Daniela Ježová - farmaceutka, skúma negatívne dôsledky stresu. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Alexandra Kolenová - detská onkologička. Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva.

Branislav Koniar - dlhoročný šéf Medzinárodného maratónu mieru. Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

Anna Koptová - rómska aktivistka. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Ondrej Korpás - vinár, bol pri registrácii všetkých novodobých slovenských vín. Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Michal Kováč - prvý prezident Slovenskej republiky. Rad Andreja Hlinku I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o obranu Slovenskej republiky a Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Mikuláš Laš - divadelník, prispel ku kodifikovaniu rusínskeho jazyka. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v oblasti umenia a v sociálnej oblasti, najmä pri kodifikácii rusínskeho jazyka.

Jana Madejová - vedkyňa, ktorá sa venuje výskumu prírodných a chemicky modifikovaných ílových minerálov. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Karol Mikuláš - baník, prenasledovali ho ľudáci aj komunisti. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Viktor Nižňanský - autor reformy verejnej správy. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti územnej samosprávy.

Ľubomír Okruhlica - expert na závislosti. Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva.

Ján Paľovský - zostavil rádiotelegrafickú spojovaciu sieť a šifrovacie kódy používané počas SNP, ktoré sa nikdy nepodarilo rozlúštiť. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Vilém Prečan - český historik. Rad bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou

Vladimír Strmeň - partizán a hudobník. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, vojenský druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Martin Štrba - významný kameraman. Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti filmu.

András Takács - maďarský folklórista. Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti folklóru.

Ľubomír Vajdička - divadelný režisér. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

Eugen Valovič - kresťanský disident, zakladateľ eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.



Ladislav Vrtel - heraldik. Autor symbolov Slovenskej republiky – štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a tiež štandardy prezidenta Slovenskej republiky. Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti heraldiky.

Miroslav Zeman - Priekopník fotovoltiky na Slovensku. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

