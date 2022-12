Vojna na Ukrajine sa skončí do leta 2023, tvrdí britský historik

OK

Do pol roka bude koniec, myslí si.

Ruská invázia na Ukrajine by sa do budúceho leta mohla skončiť, domnieva sa britský historik Ian Kershaw. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

„Na jar uvidíme, či sú Ukrajinci s podporou Západu pripravení na novú ofenzívu, ktorou by mohli útočníkov zatlačiť späť. Ak to bude ten prípad, tak by sme na jar alebo v lete mohli byť na ceste k riešeniu,“ povedal 79-ročný Kershaw v rozhovore pre piatkové internetové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung.

Súčasnú „opotrebovávaciu“ vojnu podľa neho ťažko znášajú obe strany. „Preto sa domnievam, že vojna sa do pol roka skončí,“ konštatoval britský historik. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa Kershawa dostal do pozície, s ktorou nerátal. „Teraz je vo vojne, ktorú nemôže vyhrať a ktorá je veľmi nákladná a škodlivá,“ podotkol.

Kershaw tvrdí, že treba počkať, v akom stave budú ozbrojené sily na oboch stranách na konci tejto zimy. „Pre Ukrajinu to bude veľmi ťažká zima, ale, samozrejme, aj pre mnohých Rusov,“ povedal. Vojna proti susednej krajine má aj pre Moskvu dlhodobé dôsledky, uviedol Kershaw. „Rusko je teraz izolované, aspoň v Európe. V tomto zmysle bolo rozhodnutie o invázii na Ukrajinu drahým rozhodnutím. Zmení Európu — ako presne, zatiaľ nemožno predvídať,“ uzatvoril britský historik.

V Kyjeve varovné sirény počuť v priemere dvakrát denne

Od začiatku ruskej invázie zazneli v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev varovné sirény už dovedna 638-krát a stav núdze bol v platnosti takmer 694 hodín, uviedol v piatok šéf tamojšej vojenskej administratívy Serhij Popko.

„Prakticky je to 29 dní, takmer celý kalendárny mesiac, ktorý občania mesta strávili v úkrytoch a bunkroch,“ spresnil. Ukrajinské hlavné mesto sa od začiatku vojny stalo terčom už 52 raketových a iných vzdušných úderov, pri ktorých zahynulo 120 ľudí vrátane piatich detí a 495 utrpelo zranenia, dodal Popko. Útoky v hlavnom meste poškodili viac než 600 budov a ťažké škody utrpela aj kritická infraštruktúra Kyjeva.

