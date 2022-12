Vagnerovci nadávajú hlavnému veliteľovi ruskej armády. Uniknuté video je plné vulgarizmov a výčitiek

Šéf investigatívneho Bellingcatu Christo Grozev zverejnil na Twitteri uniknuté video, v ktorom vagnerovci nadávajú hlavnému veliteľovi ruskej armády Valerijovi Gerasimovovi, informuje The Guardian. Zároveň veliteľa kritizujú, že v Bachmute neostala žiadna munícia.

Zakladateľ žoldnierskej armády Jevgenij Prigožin sa k videu odmietol vyjadriť a vyhlásil, že k nemu „nemá viac čo povedať“.

Podľa Grozeva to môže byť signál, že útok na šéfa armády schvaľuje.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".

