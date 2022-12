Profesor prestížnej americkej univerzity šíri dezinformácie o Slovensku. Schladil ho Hegerov poradca

Profesor Steve Hanke prostredníctvom svojho účtu na Twitteri šíril dezinformácie o Slovensku a Ukrajine. Na sociálnej sieti zdieľal videá, v ktorých tvrdil, že prebiehali demonštrácie proti slovenskej vláde kvôli pomoci Ukrajine vo vojne, informuje denník Pravda.

Hanke je profesorom aplikovanej ekonómie na prestížnej Johns Hopkins University. Zdieľal dve konkrétne videá zo Slovenska, jedno však zachytávalo demonštrácie proti koronavírusovým opatreniam v roku 2020 a druhé protesty proti Ficovej vláde po vražde Jána a Martiny.

In Slovakia, protestors gather to demonstrate against the government‘s support of Ukraine and the heavy burden its imposing on them. Take a look at the scene.pic.twitter.com/XJ0j8y2pwH