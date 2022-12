Babička si za vianočnú večeru naúčtovala po 17 € od každého člena rodiny. Za menu musia platiť aj vnúčatá, tvrdí Britka

OK

„Je niekoľko ľudí, ktorí si myslia, že som tak trochu lakomý žgrloš, ale moji priatelia si myslia, že je to celkom dobrý nápad,“ povedala dôchodkyňa.

Zariadiť všetko okolo Vianoc nie je najlacnejší špás. Náklady na vianočné varenie sú o to vyššie v čase inflácie a zdražovania. Babička Caroline Duddridge z Cardiffu, hlavného mesta Walesu, sa preto tento rok zariadila po svojom. 63-ročná žena si od každého z rodiny naúčtovala poplatok za vianočnú večeru, informuje BBC.

Babička si dokonca vymyslela cenník pre rôznych členov rodiny. Zatiaľ čo najdrahšie vyjde štedrovečerné menu dospelého muža (15 libier, v prepočte približne 16,95 eur), najlacnejšie sa u nej na Vianoce naje jej najmladšie vnúča (2,5 libry, v prepočte približne 2,85 eur).

Tento rok jej tak rodina na štedrovečernú večeru prispela 180 libier (cca 203 eur). Hostila päť svojich dospelých detí aj s rodinami.

Caroline pre BBC uviedla, že tento nápad dostala po smrti svojho manžela v roku 2015, keď jej na živobytie zostala len polovica príjmu domácnosti. Pôvodne požiadala príbuzných, aby si pravidelne ku koncu roka odkladali malé čiastky, ktorými by prispeli, lenže nie každý člen rodiny prispieval dôsledne.

Napokon sa rozhodla, že urobí striktný cenník, v ktorom synovia platia 15 libier, dcéry 10 libier a ich deti podľa svojho veku – staršie 5 libier a mladšie 2,5 libry. Ak nezaplatia do 1. decembra, nemôžu na Vianoce prísť. „Ozvali sa nejaké stonania a reptania, ale nakoniec to nie je môj problém, že?“ uzatvorila so smiechom dôchodkyňa.

