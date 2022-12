AKTUÁLNE: Streľba v Paríži si vyžiadala najmenej troch mŕtvych

OK

OK

Najmenej troch mŕtvych a troch vážne zranených si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo v piatok dopoludnia v centre Paríža. Páchateľa, 69-ročného muža, zadržala polícia, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu prokuratúru.

Muž vypálil niekoľko výstrelov na ulici Rue d'Enghien v 10. parížskom obvode, v blízkosti budovy kurdského kultúrneho centra. Motív páchateľovho konania zatiaľ nie je známy.

Jeden z očitých svedkov pre agentúru AFP uviedol, že počul šesť až osem výstrelov, po ktorých na ulici vypukla panika.

O incidente bez bližších podrobností informovala aj francúzska polícia, ktorá odporučila obyvateľom vyhnúť sa danej lokalite, aby neprekážali práci záchranárov.

„Videli sme starého belocha, ako prišiel a strieľal v kurdskom kultúrnom centre, potom šiel do vedľajšieho kaderníctva. So zamestnancami sme sa uchýlili do reštaurácie,“ opísal útok agentúre AFP svedok pracujúci v neďalekom podniku.

Protiteroristickí prokurátori momentálne úzko spolupracujú s vyšetrovateľmi. V aktuálnej fáze však nenaznačili, že by mal mať útok teroristický motív, informuje ČT24.

Zdroj: TASR/AP

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.