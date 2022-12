RS vírus, chrípka a covid-19: ako ich od seba rozoznať a ako sa chrániť?

Počet ľudí s respiračnými chorobami v Česku vzrástol za týždeň o tretinu. Výrazne sa šíria tri ochorenia – covid, chrípka a RS vírus. Podľa ministerstva zdravotníctva ide v prípade RS vírusu o bežnú respiračnú infekciu, ktorá sa u nás vyskytuje periodicky každý rok a v tomto ročnom období nie je ničím neobvyklým. Je však závažná najmä pre malé deti a seniorov.

Nákaza viacerými vírusmi súčasne nie je častá, oslabený organizmus sa však môže nakaziť jednoduchšie

Často sa hovorí o kombinácii koronavírusu, RS vírusu a chrípky. Podľa epidemiológa Petra Smejkala je však potrebné jednotlivé nákazy odlíšiť. Pre ČT24 uviedol, že nákaza viacerými vírusmi súčasne nie je príliš častá. Je však možné, že po prekonaní jedného ochorenia je ľudský organizmus oslabený a ľahšie sa môže nakaziť iným.

Podľa Smejkala je pozitívne, že počas vianočných sviatkov ľudia nebudú tráviť toľko času v práci vo veľkých pracovných kolektívoch. Na druhej strane však hrozí väčšie riziko v dôsledku rodinných stretnutí.

„Ak ste chorí, tak neriskujte. Tento rok už síce neplatí, že sa nemáte vídať so svojimi príbuznými, ako to bolo v covidových rokoch, ale dajte sa očkovať proti chrípke. (…) Odporúčam to rizikovým skupinám a všetkým všeobecne. Nezabúdajme na deti. Od šiestich mesiacov do dvoch až troch rokov je dieťa stále rizikový pacient. Dajme si booster a dodržujme základné hygienické predpisy,“ povedal.

Podľa Smejkala sa spoločnosť v uplynulých rokoch nevystavila respiračným ochoreniam, zatiaľ však ide len o teóriu. „Môže to byť tým, že vírusy sú virulentnejšie a naša imunita je stále rovnaká. Ale zrejme je to tým, že imunita nie je po tých dvoch rokoch taká trénovaná a vírusy sú podobné,“ doplnil.

Ako spoznať rozdiel?

Ako od seba RS vírus, chrípku a koronavírus rozoznať? Všetky tieto choroby sa prenášajú kvapôčkami. Chrípka a koronavírus majú veľmi podobné príznaky a ich rozlíšenie môže byť ťažké. Pri koronavíruse môže trvať dlhšie, kým sa prejavia príznaky, a ľudia zároveň zostávajú dlhšie infekční. Pre oba vírusy je typická horúčka, zimnica, bolesť hlavy, kašeľ, bolesť svalov, únava alebo vracanie. V prípade koronavírusu je ojedinelým príznakom strata chuti a čuchu.

RS vírusom sa môže nakaziť každý a jeho príznaky sú podobné prechladnutiu, najčastejšie ide o silný kašeľ a nádchu. Nebezpečnejší môže byť vírus pre veľmi malé deti a staršie osoby. Zatiaľ čo u dospelých a starších detí bývajú príznaky veľmi mierne, u dojčiat a starších osôb môžu zahŕňať aj horúčky a sipot. Rodičia by u detí mali dávať pozor na neobvyklú únavu, zrýchlené dýchanie či modrasté nechty.

Očkovanie proti RS vírusom podľa rezortu zdravotníctva zatiaľ neexistuje, prevencia tak zostáva rovnaká – vyhnúť sa chorým osobám, dodržiavať respiračnú hygienu (pri kýchaní a kašľaní mať zakryté ústa), hygienu rúk, rozstupy medzi ďalšími osobami, vyhýbať sa preplneným miestam, zakrývať si v nevetraných priestoroch dýchacie cesty ochrannými prostriedkami a chrániť zraniteľné skupiny obyvateľov.

