Dôchodca mal v konečníku nábojnicu z prvej svetovej vojny. Lekári museli zavolať pyrotechnikov

Vskutku bizarný prípad riešili lekári v nemocnici Sainte Musse vo francúzskom meste Toulon. Nemocnicu museli evakuovať po tom, čo na pohotovosť prišiel 88-ročný muž s nábojnicou z prvej svetovej vojny, ktorú mal uviaznutú v konečníku, informuje server Nice Matin.





Muž lekárov uisťoval, že ide o zberateľský predmet, ktorý je deaktivovaný a nemôže vybuchnúť, no napriek tomu sa personál nemocnice rozhodol privolať pyrotechnikov. Kvôli dodržaniu bezpečnosti evakuovali detské oddelenie.

Po tom, čo pyrotechnici potvrdili, že munícia naozaj nepredstavuje nebezpečenstvo, pristúpili lekári k samotnému procesu jej odstránenia z dôchodcovho tela. Aby mohli vybrať nábojnicu, ktorá merala v priemere šesť centimetrov a na dĺžku 20 centimetrov, museli chirurgovia pacienta operovať.

Dôchodca nábojnicu údajne našiel u svojho brata. Operácia prebehla bez problémov a pacient sa momentálne zotavuje.

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO