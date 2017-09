Internet ukrýva temný svet darcovstva spermií. Jeden muž splodil už 60 detí bez toho, aby o tom vedela jeho manželka

Neplodnosť, neschopnosť otehotnieť či vzťahy dvoch ľudí rovnakého pohlavia vytvárajú v Spojenom kráľovstve priestor pre prekvitajúci biznis. Umelé oplodnenie ponúkajú kliniky už dlhé roky a o zákazníčky nemajú núdzu, lenže cena za oplodnenie je pre bežného človeka príliš vysoká. S nedostatkom peňazí na účte musia ľudia hľadať alternatívne cesty, ako konečne otehotnieť, a tak sa britská televízia BBC detailne pozrela na tajomný svet internetového darcovstva spermií. Vo svojom dokumente s názvom Desperately Seeking Semen navštívila niekoľko ľudí, darcov aj prijímateľov, aby bližšie zistila, aké dôvody stoja za vyhľadávaním genetického materiálu v skupinách na Facebooku či inzertných portáloch, aj keď sa umelé otehotnenie dá podstúpiť aj na certifikovanej klinike.

Dokument stanice BBC Three zahŕňa hromadu bizarných výpovedí darcov, ktorí sa do tejto oblasti dostali kvôli morálnym zásadám, peniazom, ale aj obyčajne túžbe užiť si nechránený pohlavný styk. Jeden z vyspovedaných darcov pri otázke, kde sa najčastejšie odohráva prevzatie spermií, vymenoval miesta ako toalety v McDonald’s, vlaková stanica, hotel či priamo u niekoho doma. Domáce umelé oplodnenie, ako sa tieto praktiky familiárne nazývajú, sa najčastejšie realizuje prostredníctvom striekačky naplnenej získaným genetickým materiálov, ktorý sa vďaka nej dostane do tela ženy. Výnimočné však nie sú ani darcovstvá spermií prebiehajúce úplne prirodzenou cestou, čo predstavuje v mnohých vzťahoch problém. Nechránený pohlavný styk na otehotnenie podstupujú slobodné ženy, ženy v homosexuálnych vzťahov, ale takmer nikdy ženy v manželstve s mužom. Darcovia samozrejme obľubujú práve formu nechráneného sexu, pričom argumentujú aj tým, že pri ejakulácii spermie vyletia vysokou rýchlosťou, a tak je sex oveľa efektívnejší ako injekčná striekačka. Veľkým milovníkom prirodzeného oplodnenia je aj Jason, na ktorého sa usmialo šťastie už dávnejšie, keď mu pred dverami zazvonila krásna mladá žena so žiadosťou o to, aby ju oplodnil a urobil to rovno prirodzenou cestou. Jason na svoj zážitok spomína dodnes a bol by najradšej, keby sa všetky ženy túžiace po tehotenstve nechali nahovoriť na sex.

V Spojenom kráľovstve dopyt po spermiách výrazne prevyšuje ponuku, ale ani napriek tomu nejde o lukratívny biznis. V dokumente sa chlapík menom George vydal na návštevu k lesbickému páru, ktorý mu za cestu, čas a genetický materiál zaplatil len 30 libier, čo je dosť málo, avšak záleží na konkrétnom darcovi. George sa na cestu darcovstva spermií vydal po tom, ako zistil ceny za procedúru umelého oplodnenia na rôznych klinikách. Podľa neho je žiadanie toľkých peňazí za vznik ľudského života morálne nesprávne a nezáleží mu preto na peniazoch, ktoré od svojich zákazníčok dostáva. Mnohé prípady si vyžadujú aj viacero návštev od darcu, pretože takmer nikdy žena neotehotnie hneď na prvýkrát, a tak je dôležité, aby boli darcovia so svojimi prijímateľkami v neustálom kontakte aspoň pred otehotnením. Medzi oboma stranami totiž nevzniká žiadny právny záväzok a nepodpisujú sa samozrejme ani žiadne zmluvy, takže ak sa tehotenstvo nepodarí na prvýkrát, darca by mal poskytnúť genetický materiál až do momentu, kým to nevyjde. Aj v dokumente sa objavil prípad dvoch slečien v lesbickom vzťahu, pričom len 18-ročné dievčatá Jody a Charlene našli na internete náhodného chlapíka menom Garry a získali od neho spermie. Nanešťastie, tehotenstvo tak rýchlo neprichádzalo, ale Garry sa akoby vyparil a spôsobil im veľké problémy, pretože po prvej vzorke už len tak nemohli prejsť ku inému darcovi a Garryho museli viackrát vystopovať.

Zrejme najbizarnejším človekom v celom dokumente sa stal muž, ktorý sa otvorene priznal, že momentálne je otcom už 59 detí a ďalšie sú už na ceste. Zaujímavý koníček by možno nebol problematický, keby chlapík nemal vlastnú ženu a zveril by sa jej so svojím talentom, lenže on svoju početnú biologickú légiu neustále drží v tajnosti a dostal sa do bodu, kedy nemá odvahu na to, aby svojej manželke povedal pravdu. Zaprisahal sa preto, že si svoje tajomstvo so sebou zoberie až do hrobu, a tak sa objavuje otázka, koľko amatérskych darcov spermií aktívne pôsobí aj na Slovensku bez toho, aby to ľudia v jeho okolí vedeli.