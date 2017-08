Nemeckí študenti vyhrali prestížnu súťaž SpaceX. Hyperloop pod, ktorý zhotovili, išiel viac ako 320 km/h

Jedna z viacerých vízií Elona Muska sa pomaličky, ale isto premieňa na realitu. Po nedávnych míľnikoch vo vývoji Hyperloopu prichádza rad na ďalší, ktorý si opäť pripisuje ambiciózny tím nadaných študentov z prestížnej nemeckej Munich Technical University. 30-člennému WARR Hyperlopp sa totiž niečo veľmi podobné podarilo ešte začiatkom roka, kedy ich prototyp zmenšenej prepravnej kapsule nabral rýchlosť 93 kilometrov za hodinu.

Congratulations to WARR team from Tech Univ Munich for winning 2nd @Hyperloop competition! Peak speed of 324 km/h, which is over 200 mph!!

Súťaž vesmírnej spoločnosti SpaceX tentokrát vyhrali s dosiahnutím podstatne vyššej rýchlosti, pretože vynovený pod WARR v Kalifornii, priamo v centrále, uháňal viac ako 320 kilometrov za jednu jedinú hodinu. Za všetko môže ďakovať 50 kW elektrickému motoru a konštrukcii z ľahkých aj pevných uhlíkových vlákien, vďaka ktorej vážil necelých 80 kilogramov. Spomalenie a zastavenie zabezpečujú štyri brzdy využívajúce takzvané pneumatické trenie, ktorým celý proces trval asi 5 sekúnd, píše The Verge.

Na nadobudnutie maximálnej možnej rýchlosti im poskytli 1,2-kilometra dlhé prepravné potrubie.

Ako hovoria dostupné informácie, vo finále prestížnej súťaže sa ocitli tri tímy, tie dva pozostávali zo študentov viacerých národností.

Víťazom dokonca zablahoželal aj sám Elon, pričom v nedávnom tweete nezabudol spomenúť ani predchádzajúci úspech. V ďalšom navyše poznamenal, že dosiahnutie nadzvukovej rýchlosti (cez 1 200 km/h), čo je v podstate cieľom celého vývoja Hyperloopu, bude možné aj na tak krátkej trase. Je však potrebná ako rýchlejšia akcelerácia, tak aj rýchlejšie spomalenie. Niečoho takého sa dočkáme pravdepodobne už počas budúceho roka.

Might be possible to go supersonic in our test Hyperloop tube, even though it's only 0.8 miles long. Very high accel/decel needed …