Vďaka zraku získavame 85 % informácií o okolitom svete. Naša moderátorka sa vydala objavovať tajomstvá laserových operácií

Náš zrak je snáď naším najvzácnejším prvkom. Len si predstav, ako by si prežil dnešný deň, keby si ho trávil so zatvorenými očami. Zrak nám dáva až 85 % všetkých informácií, ktorými disponujeme, preto si ho treba patrične chrániť. Niektorí ľudia sa však rodia s už poškodeným zrakom, iným sa zasa ich videnie postupom času zhoršuje, či už z genetických alebo z iných dôvodov. Prinávratiť si perfektný zrak kedysi rozhodne nebolo jednoduché, dnes je to však ľahšie než kedykoľvek predtým.

Vďaka pokroku, ktorý priniesol laserové operácie, sa predmety pred tvojimi očami dokážu razom zmeniť z rozmazaných škvŕn a šmúh na ostré objekty. Ak máš pocit, že okuliare pre teba nie sú tým pravým, rozhodne by si mal zvážiť práve laserovú operáciu, ktorá tvoj najdôležitejší zmysel dokáže dotiahnuť do dokonalosti. Spolu s našou moderátorkou Barborou Bakošovou sme sa vydali odhaliť tajomstvá očnej operácie do iClinic v bratislavskej Aupark Tower za špecializovanými profesionálmi MUDr. Ivom Ďurkovičom a MUDr. Petrou Hlaváčovou, PhD., FEBO, a ak máš v pláne upraviť kvalitu svojho zraku, nad návštevou tohto miesta by si mal rozhodne pouvažovať aj ty. Problémom nebude ani neľútostné slnečné žiarenie, ktoré nás počas horúceho leta tyranizuje.