Športové výkony, vypracované telá a veľa zábavy. To je CrossFitová súťaž ALL IN na Zlatých Pieskoch

Tím CrossFit Bratislava opäť pripravil obľúbenú letnú súťaž CrossFit ALL IN Challenge, ktorá sa koná aktuálne dnes 26.8.2017! Ako je zvykom, prihlásiť sa mohol úplne každý, pretože súťažiť sa bude v mužskej aj ženskej kategórií. Minulý rok sa plávalo, behalo, robili sa zhyby, thrustre, toes to bary či angličáky. Ak celkom nerozumieš týmto výrazom, je najvyšší čas sa ísť pozrieť a dešifrovať ich!

Už štvrtý rok po sebe sa bude na Zlatých pieskoch skutočne makať. Na „Wejkoch“ je totiž to najlepšie miesto na takúto súťaž, pretože ponúka jazero, pomerne dlhú trať na beh, a taktiež veľkú Crossfitovú konštrukciu. Tí, ktorí sa prídu len pozrieť alebo povzbudzovať súťažiacich, majú možnosť okúpať sa, oddýchnuť si pri hudbe, skvelých drinkoch a dobrom jedle.

Čo všetko budú musieť zvládnuť súťažiaci tento rok, vraj zostane do poslednej chvíle tajomstvom. Odtajnili len toľko, že nastane zmena oproti minulým rokom, a sľubujú, že určite sa máme na čo tešiť. Pre zaujímavosť, človek, ktorý stojí za tréningovými programami v CrossFit Bratislava je Jindro Tovaryš, ktorý spolu s ostatnými trénermi vymýšľal workouty aj na tento ALL IN. Takže okrem Jindra tu budete môcť stretnúť aj Dominika Hopjaka, Erika Tótha, Daniela Miladinoviča a Rada Ivana. Jindro, tak ako každý rok, vezme do ruky mikrofón a bude komentovať celý event, na čo sa nejeden CrossFiter teší.

Dnes im na „Wejkoch“ naozaj praje a počasie vyšlo a jednotku! Nenechaj si ujsť posledný augustový víkend, vezmi plavky a utekaj si ho užiť na Zlaté piesky! 13:30 bude finále, tak to určite ešte stíhaš.