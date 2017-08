Žena trpí syndrómom, kvôli ktorému je neustále sexuálne vzrušená. Nevychádza z domu a u priateľa žobre o sex

Sexuálne vzrušenie ľudia zvyčajne vítajú s otvorenou náručou. Osud 23-ročnej Amandy McLaughlinovej zo Spojených štátov amerických napriek tomu trápi práve vzrušenie, ktoré jej neprináša uspokojenie, ale skôr neznesiteľné bolesti. Amanda trpí chorobou známou ako syndróm permanentného sexuálneho vzrušenia (PGAD) a diagnóza ju za posledných desať rokov odrovnala natoľko, že nedokáže pracovať a len veľmi zriedka opúšťa pohodlie svojho domova. Prvé symptómy v podobe nepríjemného tlaku a bolesti v nohách a najmä v oblasti genitálií sa objavili po jej 13. narodeninách a Amanda dlhé roky nevedela, že jej obrovský sexuálny apetít nie je úplne bežný a stojí za ním choroba. Priebeh svojej diagnózy Amanda opisuje ako moment krátko pred dosiahnutím orgazmu, ktorý však nikdy neprichádza a len sa v nej neustále stupňuje tlak.

Situácia sa pred rokmi dostala až do takého zúfalého bodu, že si jej vlastná mama začala myslieť, aká je Amanda promiskuitná mladá dáma, pretože po svojom prvom sexuálnom zážitku mávala sex neuveriteľne často. Rodičia si o nej spočiatku mysleli svoje, ale keď sa ukázalo, že nejde o rozmar pubertálneho dievčaťa, okamžite zmenili svoje postavenie a Amandu dodnes naplno podporujú. Podporuje ju aj jej priateľ JoJo, ktorý bol pri prvej zmienke o diagnóze zaskočený, no napriek tomu ho to neodradilo od vzťahu. Dnes sa dostáva aj do situácií, v ktorých pred ním priateľka doslova žobre o to, aby spolu mali sex a on sa zaprisahal, že jej bude pomáhať tak, ako to bude v jeho silách. Amanda momentálne užíva viac ako 30 rôznych liekov a pomáha si aj ľadovými obkladmi, avšak lekári stále nedokázali zistiť, ako u nej diagnóza vlastne vznikla a čo ju mohlo spôsobiť.

