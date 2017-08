Lauren prišla o ruku, ale vďaka svojim vtipom sa stala hviezdou na Tinderi. Mladá slečna si neváha uťahovať zo samej seba

Lauren mala len 20 rokov, keď pri nehode na skútri stratila svoju pravú hornú končatinu. Dievčina neodhadla rýchlosť, ktorou si môže dovoliť ísť, a po páde nešťastne trafila do dopravnej značky. Život jej zachránil policajt nachádzajúci sa neďaleko miesta nehody a aj keď si v prvej chvíli myslela, že zomiera, on ju ubezpečil, že prežije a má zostať silná. Lauren síce pri naráze stratila svoju pravú ruku a na niekoľko mesiacov po nehode upadla do depresie, avšak napokon si z chýbajúcej ruky začala sama uťahovať a dostalo ju to nečakane až na portál Reddit, kde si jej profil na Tinderi pozreli státisíce ľudí.

Nedávno sa rozhodla vytvoriť si účet na Tinderi a bola v tej chvíli dosť opitá, takže pri zadávaní svojho zamestnania či popisu dosť improvizovala. Ako prácu najskôr uviedla „Arms dealer“, čo v slovenskom preklade nedáva zmysel, ale v angličtine slovo arms znamená ruky a zároveň aj zbrane. Nezabudla si pripísať aj vlastné hodnotenie, pričom svojej tvári dala 10 bodov z 10, telu 9 z 10, osobnosti 20 z 10 a rukám zase 1 z 2. Práve vďaka vtipnému popisu si ju na Tinderi všimol náhodný chlapík a netrvalo dlho, dokým sa z nej nestala menšia internetová hviezda. Za svoj životný postoj si zaslúži veľké uznanie.

I can already tell she has the best personality by her job title pic.twitter.com/uyK7DJCN0M — meme god (@MEMESG0D) 8. srpna 2017



