Vyrobených bolo len 6 kusov, jeden je na predaj. Vzácne Ferrari môže byť vaše za obrovský balík

Je to nezastaviteľný kolotoč, autá sa prosto kupujú a skôr či neskôr predávajú. Obdobný osud v podstate platí aj v prípade tých najdrahších či najluxusnejších vozidiel. Navyše, vo vodách automobilovej smotánky sa vo veľkom s takýmito kúskami obchoduje a kšeftuje, keďže neraz astronomicky rastie ich trhová hodnota. Do danej kategórie rozhodne patrí aj značka Ferrari, ktorá sa pýši skutočne širokým portfóliom so zberateľskými modelmi. Dôkazom toho je aj jedna z najvzácnejších exkluzivitiek z Maranella za posledné roky, model Sergio. Za vskutku netypickým názvom sa skrýva špecialitka postavená na základoch populárneho Ferrari 458 Spider, žiadne veľké veci však nečakajte. Pod kapotou nájdeme "tradičnú" 4,5-litrovú V8-čku s výkonom 605 koní, teda atmosférický agregát z verzie Speciale A. Podstatou Sergia je viac-menej len naozaj špecifická karosérie a skutočnosť, že ide o mimoriadne raritný počin.

Ferrari v roku 2014 vyrobilo a následne predalo len 6 exemplárov, samozrejme, každý jeden padol do vopred vybraných rúk dlhodobého sympatizanta značky. Za veľkú mláku tak poputovali 3 kusy a po jednom do Japonska, Švajčiarska a Spojených arabských emirátov. No a práve švajčiarsky exemplár je momentálne na predaj, ide pritom o Sergio vystavené na autosalóne v Ženeve 2015 a najazdených má len 118 kilometrov. Práve preto asi nikoho neprekvapí cena, ktorá je na úrovni astronomických 6,1 milióna dolárov. Je jasné, že zberatelia si už brúsia zúbky, i keď Sergio i odborná verejnosť hlavne vďaka dizajnu neprijala úplne najlepšie.

