10 najpamätnejších výkonov Usaina Bolta

Usain Bolt si na tohtoročnom svetovom šampionáte dokonale podmanil londýnske publikum. U jamajského šprintéra to nie je nič neobvyklé - odkedy začal pevnou nohou dominovať na tartanovej dráhe, ostatní šprintéri sa museli uspokojiť s pohľadom na jeho chrbát. Piaty august tohto roka sa do histórie svetovej atletiky navždy zapíše ako deň, kedy fenomenálny atlét naposledy dobehol do cieľovej rovinky stometrovej trate. Napriek tomu, že sa Blesk musel uspokojiť iba s bronzovou medailou, nikto nepochybuje o tom, že to bol práve Bolt, kto atletike v posledných rokoch robil skvelú reklamu.

V prípade fenomenálneho Jamajčana môžeme vidieť akúsi kariérnu paralelu s plavcom Michaelom Phelpsom. Hoci ide o dva diametrálne odlišné športy, niečo majú títo legendárni športovci predsa len spoločné. Schválne, keď sa povie atletika alebo plávanie, koľko ľudí si spomenie na niekoho iného? To len dokazuje veľkosť ich osobností. Bolt nebol len skvelým šprinérom. Bol tiež obrovským a charizmatickým šoumenom - človekom, ktorý dokázal strhnúť davy a nadchnúť ich pre šport, ktorý v porovnaní s futbalom, hokejom či bejzbalom nezdieľa porovnateľnú fanúšikovskú priazeň. Pripomeňte si spoločne s nami jeho najpamätnejšie výkony v chronologickom poradí.

Reebok Grand Prix, New York (USA, 2008)

Finále 100 m, 9.72 s, svetový rekord

Jamajský šprintér sa spočiatku na stometrové trate neprofiloval. Vo svojej rodnej krajine bol v tom čase vychádzajúcou hviezdou, ktorá mala za sebou debut na olympijských hrách v Aténach a špecializovala sa na dvojnásobnú, resp. štvornásobnú vzdialenosť. Účasť na newyorskej grand prix bola pre neho len piatou súťažnou profesionálnou previerkou, na ktorej mohol pred všetkými ukázať, čo dokáže na stovke. V tomto behu za sebou nechal vtedy úradujúceho svetového šampióna Tysona Gaya a zaknihoval svoj prvý svetový rekord. Zaujímavosťou je, že finálový pretek sa musel bežať na dvakrát - opakoval sa pre chybný štart iného pretekára. Sám Bolt vtedy priznal, že táto skutočnosť mu veľmi pomohla, nakoľko mal pri prvom pokuse pomalý štart. Ktovie, ako by to bolo dopadlo za iných okolností.

Olympijské hry, Peking (Čína, 2008)

Finále 100 m, 9.69 s, svetový rekord

Pri pohľade na jeho výkon mohol niekto nadobudnúť dojem, že stanoviť nový svetový rekord je tá najjednoduchšia vec na svete. Nehovoriac o tom, že výrobcovia kuracích nugetiek museli chrochtať blahom. Zázračný muž z Jamajky sa pred médiami netajil tým, že toto, pre mnohých nezdravé jedlo, tvorilo daný deň základ jeho jedálnička. Boltov výkon umocňuje fakt, že v závere je jasne vidieť, ako vedome zvoľnil tempo a tiež skutočnosť, že mal rozviazané šnúrky na jednej z tretier. Škoda, že v závere spomalil. Mnohí odborníci sa domnievajú, že nebyť toho, hodnota rekordu by sa pohybovala kdesi na úrovni 9.55.

Olympijské hry, Peking (Čína, 2008)

Finále 200 m, 19.30 s, svetový rekord

Ubehli štyri dni a Bolt sa znovu postavil do blokov, tentokrát na finále dvojstovky. Vtedajší svetový rekord platil 12 rokov a v športových kruhoch sa hovorilo o jeho trvácnosti na niekoľko nasledujúcich desaťročí. Predpovediam dal Bolt zbohom o niekoľko sekúnd na to, keď časom 19.30 preťal cieľ v novom svetovom rekorde. Stal sa tak prvým mužom, kto si pripísal víťazné double na stovke a dvojstovke - to sa naposledy podarilo Američanovi Carlovi Lewisovi v roku 1984. Jamajčan si k dvadsiatym druhým narodeninám nemohol dopriať lepší darček.

Majstrovstvá sveta v atletike, Berlín (Nemecko, 2009)

Finále 100 m, 9.58 s, svetový rekord

Olympiáda v Pekingu spravila z Bolta svetovú megastar. Atletický svet už viac neriešil to, či Bolt v ďalšom preteku zvíťazí, ale to, akým spôsobom zvíťazí. Prišiel svetový šampionát v Nemecku a domáci fanúšikovia ako aj zahraniční priaznivci, ktorí si jeho prítomnosť chceli vychutnať naživo, určite svoje vynaložené peniaze na vstupenky nikdy neoľutovali. Blesk predvádzal opäť skvelé divadlo, a keď na finále stovky "upravil" svoj svetový rekord o ďalších 11 stotín sekundy, tribúny šaleli. Európski fyzici vypočítali, že maximálna rýchlosť jamajského šprintéra dosiahla v určitom momente hodnotu 43,45 km/h.

Majstrovstvá sveta v atletike, Berlín (Nemecko, 2009)

Finále 200 m, 19.19 s, svetový rekord

Štyri dni ubehli ako voda a Berlín žil v očakávaní finálového závodu na dvesto metrov. Bolt v ňom samozrejme nemohol chýbať a diváci potešený výkonom na polovičnej trati túžili po ďalšom skvelom divadle. A čo chceli, to aj dostali. S pridanou hodnotou. Bolt predviedol ďalšie majstrovstvo, zaknihoval svetový rekord v hodnote 19.19 a ukázal, že je o niekoľko krokov pred zvyškom sveta. Doslova. Ak niekto tvrdil, že Peking bol náhoda, berlínske výkony museli aj tomu najväčšiemu kritikovi zavrieť ústa.

Olympijské hry, Londýn (Veľká Británia, 2012)

Finále 100 m, 9.63 s, olympijský rekord

Hry v Londýne nezastihli Bolta v optimálnej forme. Najskôr v roku 2011 neobhájil v juhokórejskom Daegu titul svetového šampióna vinou zlého štartu, potom ho trápili zranenia chrbta a zadného stehenného svalu. Tie mali značný vplyv na jeho porážky v rámci národného šampionátu na Jamajke, kde skončil na stovke aj dvojnásobnej trati druhý za krajanom Yohanom Blakom. Všetkých preto zaujímalo to, ako sa s danou situáciou pod olympijskými kruhmi vysporiada. So všetkým si napokon dokázal poradiť tým najlepším možným spôsobom, a hoci na stovke nový svetový rekord nepridal, vylepšil aspoň ten olympijský.

Olympijské hry, Londýn (Veľká Británia, 2012)

Finále štafety 4x100 m, 36.84 s, svetový rekord

Nebol by to Bolt, aby si z olympiády nepriniesol aj svetový rekord. Ten sa mu podaril v štafete, kde so svojimi krajanmi porazil konkurenciu a do zbierky pridal ďalšie zlato. Tento závod nádherne demonštruje jeho všetky silné stránky. Všimnite si, akým spôsobom zrýchlil. Jednoducho nádhera. Zaujímavosťou je, že nielen tím Jamajky, ale aj Američania bežali na úrovni predchádzajúceho svetového rekordu 37.04 (vytvoreného, ako inak, Jamajčanmi) na svetovom šampionáte v Daegu rok predtým.

Olympijské hry, Rio de Janeiro (Brazília, 2016)

Finále 100 m, 9.81 s

Tak ako do Londýna, aj do Ria prichádzal Jamajčan zotavený po zranení zadného stehenného svalu. Tréningová prax mu značne chýbala - niekoľko týždňov musel odpočívať, no pred príchodom do Brazílie stihol aspoň čo-to natrénovať v rámci svojich možností. Finále stovky sa spočiatku nenieslo v duchu jeho dominancie - triumf si musel vybojovať až v poslednej štvrtine trate, keď porazil svojho odvekého rivala, Američana Justina Gatlina. Týmto víťazstvom dosiahol významný míľnik, keď sa stal prvým mužom v histórii, ktorý získal zlatú medailu v jednej atletickej disciplíne na troch olympiádach za sebou.

Olympijské hry, Rio de Janeiro (Brazília, 2016)

Finále 200 m, 19.78 s

V Riu sa vedelo o tom, že finále pretekov na dvesto metrov bude posledným individuálnym vystúpením Bolta na olympijských hrách v kariére. Jamajčan si to taktiež veľmi uvedomoval a netajil sa tým, že pri tejto príležitosti by veľmi rád prekonal svoj vlastný svetový rekord na tejto trati. Bohužiaľ, zlepšiť najlepší svetový čas sa mu tentokrát nepodarilo. Údajne ho, podľa vlastných slov, neposlúchali nohy. O sklamaní však rozhodne hovoriť nemôžeme, práve naopak - zlaté medaily v dvoch disciplinách na troch olympiádach po sebe? V atletike nikto nikdy nič podobné nedokázal, vo svete existujú iba traja športovci, ktorí sa niečím takým môžu pochváliť - šprintér Bolt, skokan do diaľky Ray Ewry a plavec Michael Phelps.

Majstrovstvá sveta v atletike, Londýn (Veľká Británia, 2017)

Finále 100 m, 9.95 s

Ako už iste viete, jamajský šprintér ďalšiu zlatú medailu do svojej zbierky nepridal a pre tentokrát sa musel uspokojiť "len" s bronzom. Londýnske publikum však jasne dalo najavo, ku komu prechováva väčšie sympatie. Američan Gatlin sa musel cítiť poriadne nepríjemne, keď mu diváci dali bučaním pocítiť, čo si o jeho víťazstve myslia. Dvojnásobný dopingový hriešnik sa nepriazni ľudí čudovať nemôže. Finále stovky bolo emotívne, a to najmä preto, že Usain dal veľkej atletike navždy zbohom. Ťažko by ste hľadali niekoho, kto by ho nemal rád pre jeho výnimočnosť, skromnosť a obrovskú charizmu. Zbohom, Blesk. Budeš nám chýbať.