Animácia ukazuje teplotné výkyvy od roku 1900 po 2016. Za posledné obdobie teplota výrazne stúpa po celej Zemi

Horúčavy a teplé počasie za posledné dni okupujú titulky mnohých novín a sú snáď najviac riešenou témou u nás na Slovensku. Dávajú zabrať ľuďom v práci, v domovoch i na uliciach. Avšak, so suchým počasím nebojujeme len my, ale svoje by nám vedeli porozprávať aj obyvatelia Balkánu i iných krajín. Poďme ale k faktom a realite. Antti Lipponen nedávno na svojom účte na flickr.com zverejnil krátku animáciu zobrazujúcu teplotné anomálie v každej jednej krajine na Zemi. Zdrojom dát je GISTEMP a boli zbierané od roku 1900 až do prechádzajúceho roku 2016. Slovensko sa nachádza vľavo na konci zoznamu.

Ako bude vyzerať rok, dajme tomu, 2040, si netrúfame odhadnúť.