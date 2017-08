O najbohatšej žene Spojeného kráľovstva si nikdy nepočul, ale svojím majetkom prekonáva aj kráľovnú Alžbetu či J.K. Rowlingovú

Za jej majetkom zaostávajú kráľovná Alžbeta aj J.K. Rowlingová, a to aj v prípade, keby ich obe tieto ženy spojili dokopy. Najbohatšou ženou v Spojenom kráľovstve je už od začiatku tohto tisícročia Kirsty Bertarelli, ktorá sa síce narodila do správnej rodiny, ale okrem toho je aj nesmierne krásna a talentovaná. Kirsty nedávno oslávila 46 rokov a hodnota jej majetku dosahuje takmer 13 miliárd eur, ktoré zdedila vďaka rodinnej spoločnosti Churchill China. Na jednej strane si užíva život plnými dúškami, pretože so svojimi deťmi aj manželom vlastnia jachtu za viac ako 110 miliónov eur, lenže na druhej strane žije obyčajný život bez opatrovateľky, každý večer zavolá svoje deti ku stolu a vychutnávajú si spoločnú večeru a ešte mi aj spievala uspávanky.

Kirsty Bertarelli už ako 17-ročná vyhrala britskú súťaž Miss a potom sa umiestnila na druhej priečke v edícii Miss World. Modeling nebol jej jedinou záľubou, pretože odmalička milovala aj hudbu a ako 26-ročná napísala text ku skladbe Black Coffee od kapely All Saints, ktorá sa potom dostala až na samotný vrchol hitparád. V rovnakom veku spoznala aj svojho manžela Ernesta a Kirsty sa nikdy netajila tým, že s Ernestom to bola láska na prvý pohľad. Spoznali sa na dovolenke na talianskej Sardínii a Ernesto je dokonca najbohatším mužom vo Švajčiarsku vďaka rodinnej spoločnosti Serono, ktorú však neskôr predal. Odvtedy majú k dispozícii niekoľko miliárd eur a hromadu ďalších vo forme spoločnosti Churchill China, čo je mimochodom jeden z najväčších svetových výrobcov keramiky, a tak už žili na Novom Zélande či v Španielsku.

Momentálne majú dve základne, jednu vo Švajčiarsku a druhú v Londýne, kde Kirsty aj dnes tvorí hudbu a občas sa objavuje na rôznych koncertoch a podujatiach. Rada o sebe tvrdí, že nikdy neskĺzla na cestu totálneho bláznovstva len kvôli peniazom, čo ju naučilo aj detstvo v Spojenom kráľovstve, kde si vážila to, čo doma majú a rýchlo pochopila, aké sú peniaze krehké.