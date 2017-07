Študentke poslal fotky svojho pohlavného orgánu, ona ich preposlala jeho matke. Kvôli nevyžiadanému obrázku si pripravila sladkú pomstu

Len 20-ročná študentka Madison Kohn sa nebráni používaniu zoznamovacej aplikácie Tinder, avšak hneď po kliknutí na jej profil nájdu netrpezliví muži jasný odkaz. Madison všetkým odkazuje, že ak jej niekto pošle nevyžiadané fotografie svojho pohlavného orgánu, ona sa bude snažiť skontaktovať s jeho mamou a pripraviť pre ňu prekvapenie od vlastného syna. Správa celkom fungovala, pretože muži ju s nahými fotografiami len tak neotravovali, ale aj tak sa našiel jeden odvážlivec, ktorý to najskôr na Madison skúšal romantickými slovami, aby onedlho použil svoju najväčšiu zbraň.

Madison zostala prekvapená, keď jej po vyznaní toho, aká je úžasná, odrazu v správe prišla fotografia jeho pohlavného orgánu, ale povedala si, že musí zostať verná svojim slovám, a preto sa vybrala hľadať jeho mamu. Skutočne ju aj našla, aj keď to nebola jednoduchá úloha, a napísala jej trefnú správu o tom, ako nie je veľmi vhodné posielať podobné fotky cudzím ženám bez toho, aby si ich vyžiadali. Mamu svojho nápadníka poprosila, aby sa so synom porozprávala a na svoj Twitter zavesila aj jeho meno, takže zrejme z náhlej popularity nebude veľmi nadšený.

Boy I hope you know that girls are better that the FBI when it comes to stalking