Pred rokmi spravil opici selfie. Teraz je medzi nimi súdny spor a David tvrdí, že mu primát zničil život

Chceš si len spraviť fotku opice, no o pár rokov už stojíš pred súdom. 52-ročný fotograf David Slater sa špecializuje na zachytávanie života v divokej prírode a keď sa v roku 2011 nachádzal na indonézskom ostrove Sulawesi, nejaký čas sa hral s miestnymi opicami. Dospelo to až do momentu, kedy opicu naviedol, aby stisla spúšť na fotoaparáte a spravila si tak selfie. Fotka, ktorá z toho vznikla, je skutočne očarujúca a obehla svet. David ju zavesil aj na Wikipediu a tu začali problémy.

talking about copyright. This one is open source... nobody owns it. #gtsres pic.twitter.com/sUwQMDdigk — Frank von Dielingen (@fvd_Frank) 9. septembra 2014

V roku 2014 Wikipedia opatrne poukázala na to, že autorom fotografie je technicky samotná opica, keďže fotku primárne vytvorila ona. Internetová encyklopédia požiadala Davida, aby fotku stiahol a tým sa to malo skončiť. Bohužiaľ, minikauzička sa dostala na verejnosť a niekoľko mesiacov na to sa americká US Copyright Office rozhodla, že zvieratá nemôžu byť vlastníkmi autorských práv. Následne sa však do všetkého zamiešalo PETA, americké ochranárske združenie, ktoré sa odprezentovalo ako zástupca opice, pomenovali ju Naruto a s Davidom sa začali súdiť, práve v mene Naruta.

David sa najprv ku všetkému staval veľmi skepticky a celú príhodu chcel mať za sebou, no keď počul, že bude v prípade prehry musieť vyplatiť opici náhradu škody, do sporu sa aktívne zapojil aj on. Tvrdí, že autorom fotky je predsa on sám. Pripravil pozadie, vybral techniku, spracoval obrázky. Kreativita pochádzala z jeho hlavy a fotka si vyžiadala veľa práce, potu a námahy. David v záchvate hnevu dokonca povedal, že mu fotka zničila život, pretože nebyť nej, nemusí sa kvôli opici ťahať po súdoch. Neskôr sa však opravil a tvrdí, že neľutuje zachytenie záberu. "Nebyť pozornosti, ktorú tento záber priniesol tomuto druhu, pravdepodobne by už vyhynuli. Domorodci ich chytali a následne opekali a jedli. Teraz ich majú radi."

