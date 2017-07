Lovci pokladov zrejme objavili nacistické zlato v hodnote 111 miliónov eur. Obrovský poklad sa skrýva v potopenej lodi

Lovci pokladov sú stále realitou aj v dnešnom svete a práve tí britskí zažili v posledných dňoch nevídaný úspech. Odvážna skupina už na začiatku júla objavila obrovskú potopenú loď, len v nedávnych hodinách však v jej útrobách lovci pokladov objavili značne hodnotný poklad. Nemecká loď SS Minden ležala potopená neďaleko Islandu. Lovci pokladov majú historickú informáciu o tom, že loď SS Minden prevážala nacistické zlato v hodnote približne 111 miliónov eur. Veria, že sa počas prvých dní vojny potopila, 24. septembra 1939, a to na ceste do Južnej Ameriky, kam obnos viezla do banky.

SS Porta, sesterská loď SS Minden.

Truhlicu objavili, no či je v nej naozaj zlato, nevedno. Lovci pokladov sú si tým však istí, no truhlicu ešte nemôžu otvoriť a ani vytiahnuť z lode. Objavená totiž bola v islandských vodách a na preskúmanie pokladu musí dať povolenie samotná vláda. Lovci pokladov chcú poklad preniesť do Spojeného kráľovstva, no nie je ešte úplne jasné, či im to Island povolí. Tá istá skupina totiž len prednedávnom hľadala pozostatky nemeckej nákladnej lode, a to úplne bez povolenia, čo im na dôveryhodnosti výrazne uberá.

Miesto potopenia SS Minden a pokladu.