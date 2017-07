Slovenský dizajnér vytvoril modernejšiu verziu vlakových lístkov, aby cestujúcim sprehľadnil potrebný doklad 

Vlakom u nás cestujú denne veľké množstvá ľudí. Či už kvôli práci, povinnostiam, škole alebo výletom. Niekedy sa človeku podarí nasadnúť do čistého a pekného vozňa, inokedy sa zasa treba vyrovnávať s hrôzou v podobe zastaraných kupé či nepríjemnými spolucestujúcimi. Pri každej ceste je veľmi dôležitý najmä cestovný lístok, a práve ten sa rozhodol dizajnér Radovan Tuček prerobiť, aby vyzeral viacej k svetu a nie príliš fádne. K jeho záľubám patrí dizajnovanie webových stránok, mobilných aplikácií a podobne, pretože ide o kreatívnu prácu, kde sa človek nenudí a neustále vymýšľa niečo nové. Nedávno sa okrem iného chopil aj spomínaného redizajnu vlakových lístkov ZSSK.

"Keďže vlakom cestujem často, poznám veľmi dobre náš vlakový lístok a veľakrát som premýšľal nad tým, prečo nemá lepší dizajn a ako by sa dal zlepšiť. Raz mi napadlo, že ho prerobím. S použitím UX princípov som chcel zvýrazniť najdôležitejšie informácie a usporiadať ich podľa významu pre cestovateľa," vyjadril sa pre nás. Svoju inšpiráciu zároveň čerpal z webu dribbble.com, čo je akýsi "Instagram pre dizajnérov". Nakoľko veľa vlakových lístkov tam nenašiel, skúmal práve letenky.

Ako vždy, veľmi dôležitá býva reakcia od okolia. "Lístky som publikoval do skupiny DizajneriSK. Tam viac riešili technickú stránku (ZSSK nemá toľko peňazí na tlačenie farebných lístkov, treba iné písmo, bezfarebné by boli lepšie,...). Áno, sú tam veci, ktoré treba pozmeniť, aby vyhovovali štandardom ZSSK, no môj hlavný cieľ bol spraviť nový lístok, aby dokázal zapôsobiť na prvý pohľad. Nedostatky sa dajú rýchlo vyriešiť." Radovan svoje návrhy poslal aj našim železniciam, no vyjadrili sa, že špecifikácia cestovných lístkov je zadefinovaná výrobcom tlačiarní na zabezpečenie správnej funkcionality. Tak aspoň navrhol, aby ich použili na elektronickú verziu cestovných lístkov. Uvidíme, ako zareagujú.

