Nádherný AMOLED displej a zábery, za aké sa nemusíš hanbiť. Samsung Galaxy J5 (2017) je lacný aj dobrý

Gigant z Južnej Kórei nám aj tento rok priniesol Android smartfón, ktorý ponúka taký pomer medzi jeho výbavou a cenou, že by mu dokázal odolať asi len málokto. Nedávno predstavená generácia z pomerne obľúbeného modelového radu Galaxy J5 kombinuje kvalitne prevedenú konštrukciu, moderný zobrazovací panel s energeticky efektívnym rozlíšením vrátane špičkového fotoaparátu, a to spolu s technickými špecifikáciami, aké nesklamú ani toho, kto si potrpí na drahších kúskoch z vyšších tried.

Ešte stále horúcu novinku z dielne spoločnosti Samsung tvorí elegantne vyzerajúce hliníkové telo s oblými krivkami, kompaktný, 5,2-palcový a pestrofarebný AMOLED displej v HD rozlíšení, vlastnoručne vyvinutý aj vyrobený čipset Exynos 7870 či slot slúžiaci na vloženie microSD karty, ktorá môže mať veľkosť do 256 gigabajtov. Základné úložisko ponúka buď 16 alebo 32 gigabajtov, pričom každá jedna verzia disponuje rozdielne veľkou operačnou pamäťou - tá nižšia je vybavená 2 a tá vyššia zase 3 gigabajtovou RAMkou. A batéria? 3 000 mAh kapacita by mala po plnom doplnení energie s prehľadom vydržať jeden náročný deň.

Čo sa týka hlavného fotoaparátu, tak inžinieri siahli po 13 megapixelovom snímači s nízkym clonovým číslom, ktoré v tomto prípade dosahuje úrovne f/1,7, čo znamená, že v záberoch zachytíme poriadnu porciu svetla. Smartfón vie preto podať pekelne dobre výsledky aj v prostredí, kde je pomenej prirodzeného osvetlenia. Používateľ sa preto nemusí báť ani západu slnka. So Samsung Galaxy J5 (2017) dokáže vyhotoviť fotky na úrovni v takmer akejkoľvek možnej situácii.

Smartfón nájdeš v ponuke e-shopu nikita.sk v troch farebných prevedeniach. Na výber je čierna, modrá a aj zlatá verzia.