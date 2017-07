Miesto zadávania hesla môžu muži odfotiť svoj úd. Bezpečnosť je zaručená, žiaden na svete vraj nie je rovnaký

Načo zadávať heslo, keď si môžeš miesto jeho písania odfotiť svoj pohlavný úd. S pozoruhodnou inováciou to na svojich návštevníkov vybalila pornostránka CamSoda. Miesto hesla tak stačí, aby muži do databázy pridali fotografiu svojho penisu. Keď sa budú chcieť nabudúce prihlásiť, stačí, keď svoju pýchu znovu odfotia. Bezpečnosť je tu vraj zaručená, tak ako brušká prstov, tak aj penisy majú svoj unikátny reliéf, ubezpečuje etrend.sk. Je tu však značná nevýhoda, a to je stav "prebudenosti" orgánu. Používateľ sa musí prihlasovať v rovnakom stave, v akom fotografiu nahrával, inak má softvér s identifikáciou menšie problémy. CamSoda tvrdí, že je úspešnosť softvéru na úrovni 76 %, cieľom je 95 %.

Bezpečnostný systém Dick-ometrics berie do úvahy veľkosť, farbu a vystúpenie žíl, je teda pochopiteľné, že nie vždy bude úspešný. Našťastie sa však vždy dá prihlásiť aj pomocou hesla. Určite ťa zaujíma, či si fotografie potom neprezerajú zamestnanci. Odpoveď je nie. Fotografiu totiž zašifruje už tvoj telefón a na serveroch služby sa samotná snímka nikdy nebude nachádzať. Je jasné, že sú v prípade pornografických stránkoch prioritou muži, no CamSoda plánuje prispôsobiť svoj spektakulárny vynález aj na ženské orgány. Miesto lietajúcich áut tak máme v roku 2017 rozoznávače penisov.