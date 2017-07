10 ukazovateľov, prečo sme závislí na sociálnych sieťach 

Pred necelými troma týždňami Mark Zuckerberg s radosťou oznámil pokorenie ďalšieho významného míľniku: Facebook má viac než 2 miliardy aktívnych užívateľov, teda takých, ktorí sa do svojho účtu prihlásia aspoň raz mesačne. Nepochybne, sociálne siete spájajú ľudí naprieč celým svetom, čo je veľké plus, avšak stále viac ľudí lipne na svojom počítači či telefóne dlhé hodiny práve kvôli nim. Pripravili sme si preto 10 dôvodov, prečo si myslíme, že sa môžete stať závislí na Facebooku, Instagrame a ďalších populárnych službách. Nájdete sa v nich?

S telefónom sa prebúdzate aj zaspávate

Ešte ani len nerozlepíte oči a už sa načahujete za vaším smartfónom, aby ste dobehli všetko zameškané a nenechali jedinú notifikáciu nepovšimnutou. Niekedy sa vám natoľko nechce začínať nový dnešok, že sa rozhodne pravidelný ranný rituál o čosi skrátiť pozeraním vtipného videa alebo čítaním online diskusie pod príspevkom, čo vyústi do maximálne uponáhľaného a nežiadaného štartu dňa. Na jeho konci sa však do vašich rúk opäť dostáva smartfón a až do poslednej bdelej minúty prechádzate Facebookom a odpisujete na správy.

Dôležité debaty odkladáte na "online" časy

Často sa vám stáva, že vám príde oveľa komfortnejšie prediskutovať komplikovaný osobný problém prostredníctvom internetu, pretože cítite, že mu nedokážete čeliť v skutočnom svete? Či už máte plachú povahu, považujete sa za introverta alebo len jednoducho nemáte chuť rozprávať sa s daným človekom osobne, vedzte, že to nie je úplne v poriadku. Ak ste si natoľko zvykli na písmenká, že sa bojíte skutočnej reakcie, porozprávajte sa o tomto probléme s druhou stranou a pokúste sa nájsť to správne riešenie pre budúce diskusie.

Čas trávený so známymi sprevádzate neustálym zapínaním telefónu

Počas stretnutí s rodinou, priateľmi či nebodaj partnerom by ste mali väčšinu času venovať práve im. Nepatrné prezretie notifikácií počas konverzačnej prestávky sa dá zniesť, avšak drzé prerušovanie a úpadok pozornosti určite nikoho vo vašom okolí nenadchne. Ak sa necítite v prítomnosti daných osôb pohodlne alebo vás nudia, nehľadajte útočisko v žiariacej obrazovke. Pokúste sa ukončiť schôdzku o čosi skôr, aby prítomní nemuseli sledovať vašu ožiarenú tvár a v krajnom prípade počúvať zvuky "horiacej" softvérovej klávesnice.

Prehliadate si profily cudzích osôb

Existuje nespočetné množstvo voľnočasových aktivít, že je absolútne iracionálne, aby vás zaujímali statusy, rodinné fotografie a ďalšie informácie o cudzích osobách, ktoré ste nikdy predtým nevideli. Zvyčajne sa k takýmto profilom dostanete počas bezduchého prezerania Facebooku/Instagramu a ak sa už aj preklikáte k neznámemu účtu, snažte sa z neho čo najrýchlejšie dostať preč. Vážte si svoj voľný čas a neplytvajte ním na nezmyselné „creepy“ aktivity.

Často si uvedomujete, že vaša reakcia by bola v realite úplne iná

Internetovým hrdinom sa môžete stať prakticky okamžite. S každou jednou správou odpadá nutnosť priamej interakcie a tak sa ľahko dokážete prepracovať k vašej "online osobnosti". Veľa užívateľov disponuje týmto prepínačom charakteru a je rozumné zamyslieť sa nad prehnanou náladovosťou, pohŕdavosťou či agresívnejšími reakciami pred tým, než ich uverejníte do súkromných četovacích okien či pod verejné príspevky. Pokúste sa radšej zapracovať na zdokonaľovaní skutočnej povahy a miesto žeravenia končekov prstov cibrite hlasivky v dennodenných rozhovoroch.

Četujete si o neexistujúcich témach

Záľuba v písomnom prejave tu bola už od nepamäti. Čaro listovej komunikácie je síce na úpadku, no správy na sociálnych sieťach sú široko späté s perom a papierom. Teda aspoň do momentu, kedy si neuvedomíte, že ste posledných pár hodín strávili posielaním prázdnych správ bez žiadneho zmysluplného obsahu. Diskutovať o neexistujúcich témach nekonečným posielaním smajlíkov či niekoľko-slovných, nijako-nesúvisiacich spojení, určite nie je bežné a správne.

Lajky, videnia a reakcie sú vaším merítkom úspechu

Uploadnutie fotografie, story, napísanie statusu či okomentovanie príspevku sa radí medzi bežné činnosti na sociálnych sieťach. Ak je však ich vykonávanie podmienené len tým, aby ste si získali čo možno najväčšiu pozornosť v podobe 5-sekundového uznania od ostatných užívateľov, tak by bolo na čase prehodnotiť svoje hodnoty. Nikde nie je napísané, že každý váš komentár a pridaná fotografia musí zaujať všetkých, ktorí ju uvidia. Určite sa s ňou nezahanbíte, ak nezískate aspoň 20 lajkov a zopár komentárov.

Nedokážete odolať kliknutiu na neotvorené Instagram a Facebook Stories

Otvoriť si „deň“ len tých ľudí, ktorí vás v danom momente zaujímajú najviac, je jedna vec, avšak prezerať všetky Stories rad za radom len preto, že by na vás neskôr vykúkala neotvorená ikona s profilovým obrázkom znamenajúca nový príspevok, je už vec druhá. Netreba sa obávať, že po vynechaní niektorého videa alebo fotografie vám čosi ujde. Množstvo z nich počas prehliadania aj tak preskočíte, pretože pre vás nie sú dostatočne zaujímavé.

Online svet vám ľahko dokáže prerušiť pracovné nasadenie

Samozrejme, nie všetci máme vysnívanú prácu snov, do ktorej každé ráno prichádzame s úsmevom na tvári. Je pochopiteľné, že pokiaľ sa venujeme absolútne nezaujímavej činnosti, šanca na odvrátenie našej pozornosti je nesmierne vysoká. Vo finále však takéto správania vyústi k predĺženiu pracovného času a celkovej neefektivite. Pokiaľ sa však dostanete do situácie, kedy aj obľúbenú aktivitu musíte každú chvíľu prerušiť sociálnymi sieťami, tak ste na nich maximálne závislí, čo zrejme už sami tušíte.

Na sociálnych sieťach trávite viac ako hodinku-dve denne

Časový údaj je samozrejme len orientačný, avšak pred pár mesiacmi sa objavila na internete zaujímavá štúdia hovoriaca o zvýšenom pocite spoločenskej izolácie u ľudí, ktorí trávia na sociálnych sieťach príliš veľa času. Výskumu sa zúčastnilo 2 000 respondentov vo veku 19 až 32 rokov a výsledky hovoria za všetko. Ak chcete váš online stav obmedziť aspoň na notebooku/desktope, nainštalujte si do prehliadača napríklad rozšírenie WasteNoTime, ktoré vám po prečerpaní stanoveného denného limitu zakáže prístup ku zvolenej webovej stránke.

Ak chcete zapracovať na žití plnohodnotnejšieho života, úprimne si sami pred sebou zodpovedajte, na koľko sa zhodujete s týmto či iným článkom opisujúcim návyk na sociálnych sieťach. Koľko hodín denne im venujete, ako veľmi dokážu ovplyvniť vaše konanie a rozhodnutia v reálnom živote, a či by nebolo vhodnejšie čiastočne zatarasiť cestu medzi nimi a vami.

Koľko času trávite na sociálnych sieťach? zobraziť výsledkyskryť výsledky Pár minút týždenne Pár minút denne Hodinu denne Dve hodiny denne Tri a viac hodín denne Pár minút týždenne 6 hlasov Pár minút denne 9 hlasov Hodinu denne 9 hlasov Dve hodiny denne 7 hlasov Tri a viac hodín denne 19 hlasov