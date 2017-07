Eminem zarapoval narodeninové prianie pre 50 Centa. Odkázal mu, že po jednej z jeho skladieb chcel skončiť s kariérou

Raper 50 Cent včera oslavoval svoje 42. narodeniny a zapriať veľa šťastia a zdravia mu stihol aj jeho veľmi dobrý kamarát Eminem. Dnes už legendárny raper si z 50 Centa rovno aj trošku pouťahoval a zložil mu poklonu, pretože po narodeninovom prianí začal rapovať verše zo skladby Places to Go, ktorá sa objavila aj v soundtracku filmu 8. míľa a na svedomí ich mal samozrejme 50 Cent. Eminem verše svojho kamaráta zvládol na výbornu a nezľakol sa ani tej najnáročnejšej a najkomplikovanejšej časti. Raper potom 50 Centovi odkázal, že keď si vypočul túto časť, dlhú dobu zvažoval, že skončí so svojou kariérou rapera a obrovský vzájomný rešpekt potom svojím odkazom preukázal aj 50 Cent, keď na Instagrame napísal, že Eminem je preňho aj tak stále najlepší na celom svete. A mimochodom, sleduj aj Eminemovu novú bradu.

Thank you @eminem you know your still the best in the world to me man, I love you bro.