Zostal bez domova a zvažoval samovraždu, ale zabojoval a stal sa milionárom. Mylo podľahol aj drogám a cestu na vrchol nemal jednoduchú

Peniaze dokážu človeku v mladom veku poblázniť hlavu a prinútiť ho venovať sa aktivitám, ktorým by sa v inej situácii zrejme vyhýbal. Dnes už 30-ročný Mylo Kaye zo Spojeného kráľovstva si pred desiatimi rokmi prechádzal najlepším obdobím svojho života, pretože si ho v novej práci rýchlo obľúbili a keď sa ukázal ako spoľahlivý a zodpovedný, veľmi rýchlo sa šplhal po pomyselnom rebríčku vo firemnej hierarchii. Mylo mal len 20 rokov, keď získal povýšenie na veľmi dobre platenú pozíciu, pri ktorom predbehol aj svojich kolegov, ktorí vo firme pracovali dlhé roky a nebolo pre nich jednoduché pozerať sa na mladého fagana preberajúceho ich vysnívané miesto. Mylo si to nevšímal, pretože mu na účet prúdili parádne peniaze a on ich začal využívať na nesprávne veci. Čoraz častejšie chodieval do klubov a barov, kde za večer minul aj tisíce libier, a nevyhýbal sa alkoholu ani drogám. Nesprávna životná cesta ho zaviedla až do kúta, v ktorom si on sám myslel, že jeho život je dokonalý a nedá sa nijak zlepšiť, lenže onedlho prestával chodiť do práce aj na niekoľko dní za sebou, lebo si myslel, že je nenahraditeľný. Jeho zamestnávateľovi sa to však pochopiteľne prestalo páčiť a z ambiciózneho mladíka spravil exemplárny prípad, keď ho z práce vyhodil.

Mylo sa v tej chvíli musel prebudiť do chladnej reality, ale nechcel si pokaziť obraz, ktorý o ňom mala jeho rodina, a tak im nepovedal, že ho z práce vyhodili. Stratil aj svoj príbytok, a tak sa so svojimi vecami nasťahoval do hostela, kde žil niekoľko mesiacov aj s mnohými ďalšími ľuďmi a turistami. Dostával podporu v nezamestnanosti a možno by skončil oveľa horšie, keby za ním nestáli zamestnanci hostela. Dotlačili ho až ku štúdiu na univerzite Manchester Metropolitan a keď sa už konečne zdalo, že sa všetko vracia do správnych koľají, Mylovi zomrel strýko, s ktorým trávil veľa času. Pomyslel si, že to je osud, ktorý mu nechce dovoliť, aby sa mal v živote opäť dobre, avšak Mylo sa nevzdal a aj s pomocou zamestnancov univerzity pokračoval v štúdiu. Na jednej z prednášok tam stretol aj Jacka Masona, obaja si padli do oka a onedlho spolu už zakladali spoločnosť Dreamr zameranú na vývoj aplikácií na rôzne platformy ako iOS či Android. Úspech ich spoločnosti neprišiel zo dňa na deň, ale dnes zamestnávajú 23 pracovníkov a vyzerá to tak, že tento rok sa im podarí dosiahnuť zisk presahujúci 1 milión eur, čo nie je zlé na spoločnosť, ktorej spoluzakladateľ pred desiatimi rokmi stratil prácu aj bývanie kvôli drogám a alkoholu.