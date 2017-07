Kde na Slovensku nájdeš najlepšie tipy na tie najlacnejšie letenky? V správny moment sa za pár eur dostaneš do USA, Ázie či na európsky výlet

Žijeme v globalizovanom svete, ktorý je poprepájaný politicky, kultúrne, nábožensky či obchodne, a tak už dnes nie je nič výnimočné, že si Slovák sadne za internet a o pár minút odchádza aj s kúpenou letenkou do Vietnamu, Thajska, Brazílie či Juhoafrickej republiky. Svet je pre odvážnych a dobrodružných cestovateľov primalý, pretože za doslova pár eur sa zajtra môžeš prebúdzať na druhom konci Európy a ak k nim pridáš nulu či dve navyše, za nízku cenu sa dostaneš aj do vzdialenejších kútov našej planéty.

Najmä s príchodom nízkonákladových leteckých spoločností ako Ryanair, EasyJet či WizzAir sa v mnohých Slovákoch rozpútala cestovateľská mánia, pretože európske metropoly máme ako na dlani, či už priamo z Bratislavy, Viedne, Budapešti, alebo aj Košíc, kde neustále pribúdajú zaujímavé linky. Ako však nájsť najlepšiu ponuku, ak sa ti nechce sedieť za počítačom niekoľko hodín a pracne prezerať stránky leteckých spoločností a donekonečna kombinovať prílety a odlety tak, aby bola cena čo najnižšia? Aj na Slovensku vďaka rozvoju leteckej dopravy začali vznikať portály a stránky, ktoré sa sústredia najmä na zdieľanie akciových leteniek pre svojich fanúšikov. My sme sa zamerali na to, kde na slovenskom internete človek nájde overené akciové letenky za pár eur bez toho, aby na to musel vynaložiť väčšiu námahu a zároveň si mohol byť istý, že lepšiu ponuku v našich končinách nájde len ťažko.

Na slovenskom internete patrí medzi najstaršie a najoverenejšie stránky, na ktorých by si mohol hľadať tipy na lacné letenky. Portál KadeTade už svoj názov založil na myšlienke, že vďaka modernej leteckej doprave sa človek za pár eur dokáže dostať až na druhý koniec sveta a ich snahu o prinášanie najlepších ponúk leteniek podčiarkujú aj rôzne formy príspevkov. Ak nájdu na stránke leteckej spoločnosti výbornú cenu, často ju na Facebook zavesia vo forme screenshotu, aby ľudia akciu stihli využiť namiesto toho, aby o nej ešte písali článok. Na KadeTade nájdeš ponuky leteniek do celého sveta, ale samozrejme najčastejšie po Európe, takže pri zostavovaní svojho zoznamu stránok s letenkami by sa malo KadeTade určite nachádzať.

Niet pochýb o tom, že Letenkyzababku patria medzi to najlepšie, čo by si na slovenskom internete mohol nájsť. Približne 120-tisíc fanúšikov na Facebooku z nich robí jedného z lídrov všetkých stránok o cestovaní v našich končinách a najlepšie na ich fungovaní je to, že sa človeka nepokúšajú nalákať na akékoľvek nepravdivé či zavádzajúce ponuky. Prevádzkujú svoju vlastnú stránku, a tak pri každej ponuke nájdeš buď obrázok, alebo priamo článok a po kliknutí nájdeš presnú ponuku za uvádzanú cenu, často aj s odfotenými cenami na stránkach leteckej spoločnosti, po čom už stačí len kliknúť na odkaz a nakupovať. Ak máš rád zaručené ponuky na letenky, Letenkyzababku by jednoznačne nemali chýbať na tvojom Facebooku.

Kto by si bol pomyslel, že jedna z najlepších stránok s tipmi na lacné letenky nebude v skutočnosti stránkou, či už webovou alebo facebookovou, ale skupinou. Stojí za ňou Martin Hanzel, ktorý by ti o cestovaní mohol rozprávať dlhé hodiny, pretože prešiel desiatky krajín od Európy, cez Áziu až po Afriku a zároveň pracuje ako fotograf pre popredný slovenský bulvárny denník, takže na svojich cestách často spája príjemné s užitočným a domov sa vracia s výbornou reportážou. Martin svojich fanúšikov vie pravidelne potešiť vďaka používaniu veľavravných emoji emotikonov, ale aj neustálym pridávaním tipov na ubytovanie priamo pod tip na letenky, takže človek má ešte o úlohu menej.

Aj keď majú o takmer stotisíc fanúšikov menej v porovnaní s Letenkamizababku, fungujú na veľmi podobnom princípe. Vletenky možno nepozná až také veľké množstvo ľudí, ale určite sa oplatí pridať si ich medzi lajknuté stránky, pretože pravidelne pridávajú najmä kvalitné ponuky a dosť často sa zameriavajú aj na exotickejšie destinácie ako Kuba, Dominikánska republika či Maroko, takže ak ťa už nebaví hľadať len výlety po Európe a chcel by si sa vydať na dobrodružnejší výlet, Vletenky ti s tým určite budú vedieť pomôcť..

Ak si posledné roky nežil v jaskyni, potom vieš o tom, že Pelikán patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie cestovné kancelárie na Slovensku. V rámci svojich aktivít sprostredkúva aj nákup leteniek, a tak si vytvoril facebookovú stránku Pelipecky, ktorej názov už o mnohom vypovedá. Pelipecky slúžia ako miesto, kde Pelikán pridáva výhodné ponuky na letenky, ale aj celé pobyty, takže ak neustále hľadáš najlepšiu dostupnú cenu za letenky do Spojených štátov amerických, vždy je dobré mať Pelipecky medzi lajknutými stránkami na Facebooku. Samozrejme, na Pelipeckách nájdeš drvivú väčšinu ponúk odkazujúcu na stránky Pelikánu,čo je pochopiteľné a ešte aj pre mnohých výhodou.

Ak sa človek snaží nájsť lacné letenky, slovo letenky je pravdepodobne presne to, ktorým sa bude chcieť riadiť na samotnom začiatku. Je dosť možné, že pri hľadaní na vlastnú päsť by si narazil na facebookovú stránku Letenky.sk, ktorá patrí medzi tie lepšie stránky s ponukami leteniek. Letenky si dávajú záležať najmä na kvalite svojich ponúk, takže pri každej z nich nájdeš atraktívnu fotografiu s krátkym popisom toho, kam by si sa vlastne mohol vybrať, a práve pravidelnosť a vysoká aktivita sú ich najlepšou devízou. Pri pohľade na ich facebookovú stránku ti hneď udrie do oka výborne vyzerajúca grafika, ktorá len dotvára príjemny dojem z celkových služieb, ktoré od nich môžeš očakávať.

Portál Flightor síce nie je súčasťou slovenského internetu, pretože za jeho vznikom nestáli práve Slováci, ale ak by si chcel nájsť ponuky z mnohých webov na jednom mieste a ešte aj využívať možnosti rôznych filtrov, potom ti ho jednoznačne odporúčame. Môžeš si dokonca nastaviť aj „strážneho psa“, ktorý ťa upozorní, ak sa objaví destinácia za cenu, ktorá by ťa mohla zaujímať, takže určite stojí za vyskúšanie, aj keď informácie nečerpá z každej stránky na československom internete.

V prípade, že ti nerobia problémy ani cudzie jazyky a dokážeš sa orientovať vo vysokom počte ponúk a tipov v priebehu niekoľkých hodí, na záver by sme radi spomenuli aj pravdepodobne najväčší portál s tipmi na lacné cestovanie v celej Európe. Volá sa Fly4free a mal by si poznať jeho poľskú verziu, ale aj jeho verziu s európskymi ponukami, kde si musíš manuálne nájsť letenky z okolia Slovenska a potom ich už len využiť. Každý deň sa ich objavuje obrovské množstvo, avšak s trochou trpezlivosti môžeš ušetriť desiatky až stovky eur.