Nová Coca-Cola by mala pomáhať tvojmu zdraviu. Bude bohatá na vlákninu a nenájdeš v nej akýkoľvek cukor či kalórie

Obľúbenú Coca-Colu si najčastejšie spájame s previnilým výrazom, keď si ju objednáme k dobrému hamburgeru a hranolkám z obchodu s rýchlym občerstvením, ale jej nová verzia by nášmu telu mala prospievať. Nápoj s názvom Coca-Cola Plus nebude obsahovať žiadny cukor ani kalórie a bude bohatá na vlákninu, o čo sa postará látka s názvom dextrin. Dextrin často konzumujú ľudia s nedostatočným množstvom vlákniny v tele, a tak sa 5 gramov bude nachádzať aj v tejto novej verzii Coca-Coly. Okrem toho by Coca-Cola Plus mala pomáhať s udržiavaním cholesterolu na správnej úrovni, ale nesmieš to s ňou preháňať a vychutnávať by si si ju mal maximálne raz denne. No a o umelých sladidlách si radšej prečítaj odbornejší článok plný výskumov a faktov z dieľne Fitcultu.

Na pulty obchodov v Japonsku sa dostane už o niekoľko týždňov, pretože spustenie jej predaja by malo prísť už v marci, avšak informácie o jej prípadnej dostupnosti v Európe zatiaľ neboli bližšie špecifikované. Ak teda budeš mať chuť na Coca-Colu a budeš chcieť samého seba presvedčiť o tom, že svojmu telu pomáhaš, nechaj si zopár fľašiek poslať z Japonska a sám uvidíš, či ti zachutí viac ako obyčajná verzia.