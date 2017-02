Univerzálna spona premení káblové slúchadlá na bezdrôtové. Zapojte do nej reproduktory a ovládajte ich na diaľku

Najmä v zimných mesiacoch, kedy sme od nôh až po hlavu ovešaní vrstvami oblečenia, môže byť používanie káblových slúchadiel obtiažne a nemotorné. Zapojiť jack do smartfónu a následne ho vložiť do vrecka tak, aby nám kábel vystačil až do uší nemusí byť také jednoduché, pričom najhoršia fáza prichádza pri snahe o zmenu aktuálne hranej piesne. Opakované vyťahovanie smartfónu môže tiež poškodiť koncovku káblu a keďže nie všetci túžime po bezdrôtových slúchadlách, z ktorých sa jedno stratí už pri rozbaľovaní, vynašiel tím vývojárov Podo Labs zo San Francisca skvelý a praktický gadget.

Nepatrná spona alebo tiež bezdrôtový Jack by Podo Labs funguje ako externé zariadenie využívajúce rozhranie Bluetooth na komunikáciu so širokou škálou zariadení zahŕňajúcou smartfóny, notebooky alebo smart televízory. Po zaktivovaní inteligentnej spony ju stačí spárovať so zariadením a následne do nej pripojiť vaše drôtové slúchadlá či reproduktory. Zvuk bude tak doručený do vašich uší aj bez nutnosti fyzického pripojenia, a tak získate istý komfort pri používaní káblových slúchadiel. Vstavaná batéria je schopná rozozvučiť bežné slúchadlá do uší až po dobu 12 hodín. Vstavaný audio čip zabezpečí dostatočne verný a neskreslený zvuk a nechýba tiež funkcia vzájomného párovania viacerých inteligentných sponiek v prípade, že by ste sa chceli o váš hudobný vkus podeliť s ostatnými. Pri skupinovom športovaní tak môžete zdieľať rovnaký hudobný playlist alebo si spolu s priateľmi vychutnáte tiché domáce kino v neskorých večerných hodinách bez rušenia okolia nadmerným hlukom. Takýto externý jack sa stane skvelým pomocníkom pri počúvaní hudby a jednou z možností ako ho využiť, je tiež pripojenie domáceho sterea. Z vášho smartfónu či laptopu sa tak stane skvelý diaľkový ovládač s veľkým dosahom.

Kampaň na Kickstarteri vystrelila nahor raketovým tempom a plánovaný cieľ 20 000 dolárov, prekročili o ďalších 380 000. Po dosiahnutí míľnika v podobe 600 000 dolárov (408,722 v čase písania článku) autori prisľúbili prídavok - tlačidlá na ovládanie hlasitosti. Spona bude ponúkaná hneď v troch farebných prevedeniach spolu s puzdrom a nabíjacím micro USB káblom. Pokiaľ máte záujem o tento skvelý doplnok, predobjednajte si ho za 30 € spolu s dopravou na Slovensko. Kampaň končí už o 18 dní, pričom dátum doručenia je momentálne nastavený na jún 2017.