Ruská ZOO má nového kráľa. Roztomilý a mimoriadne vzácny liger Tsar sa narodil levovi a tigrici

Ruská zoologická záhrada v meste Rostov na Done sa môže pochváliť novým prírastkom. Volá sa Tsar a je takzvaný liger, teda dieťa leva a tigrice. Pôvodne mal mať aj dvoch súrodencov, matka Princezná však mala pri pôrode veľké ťažkosti. Dva ligre zahynuli a tigrica nedokáže malého Tsara kvôli zdravotným ťažkostiam ani kojiť. Preto teraz trávi takmer všetok čas na podlahe maringotky riaditeľa ZOO, kde každý deň dostáva vyše litra kozieho mlieka - od kozičky zo ZOO; skúsil však už aj mäso. Samotné ligre sú plné paradoxov. Už ako mláďatá majú na srsti čierne tigrie pruhy a od narodenia sú extrémne slabé. Pri dobrej starostlivosti však dokážu vyrásť až do dĺžky troch metrov a bývajú silnejšie ako levy či tigre. Tsar sa však od narodenia nestretol ani s otcom, ani s matkou, podľa zoologickej záhrady je na to jednoducho ešte príliš krehký. ZOO však nedávno potvrdila jeho stabilný zdravotný stav a čoskoro bude dostupný aj verejnosti. Liger je vo svete mimoriadne vzácny, na planéte sa ich vyskytuje len asi dvadsať. ZOO ho podľa toho aj rozmaznáva - hráva sa celé dni a mlieko dostane kedy len chce. Ľudí zatiaľ miluje. Jeden liger sa v priemere narodí len za pár rokov a to zvyčajne len v Indii alebo Rusku.

A Tsar is born: liger cub proves a hit for travelling Russian zoo pic.twitter.com/8LNdHS6YUX | @AFP — Inquirer (@inquirerdotnet) February 2, 2017