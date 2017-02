Ako by to vyzeralo, ak by sa Rakúsko-Uhorsko znova zjednotilo? Išlo by o mimoriadne významný svetový štát

676 648 km² a vyše 52 miliónov obyvateľov mnohých národností, Rakúsko-Uhorsko bolo jednoducho jedným z veľkých hráčov na politickej mape. Jeho neoddeliteľnou súčasťou boli aj naši slovanskí predkovia žijúci pod uhorskou svätoštefanskou korunou. Ako vieme z dejín, jeho "životná púť" skončila v roku 1918 po prehratej prvej svetovej vojne, čoho následkom bol vznik niekoľkých nových štátov vrátane Československa. Niektorí za ním smútia, iní ho zasa nemajú príliš v láske, no nezadržateľne sa blíži sté výročie zániku monarchie, a preto sa na kanáli RealLifeLore objavilo video, ktoré sa snaží ukázať, ako by to vyzeralo, ak by sa Rakúsko-Uhorsko dnes opätovne obnovilo. Je v ňom pekne ukázané, na akých miestach svetových rebríčkov by sa nachádzalo, no rieši i rôzne problémy, ktoré by teoreticky mohli nastať. Viac informácií nižšie.

A čo si o celej problematike myslíte vy?