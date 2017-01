Vošiel do obchodu, zobral vystavený televízor a šiel ho reklamovať. Aj bez bločku mu vrátili takmer 400 eur a chlapík spokojne odišiel domov

Množstvo veľkých obchodných reťazcov už dnes nemá problém s tým, ak človek príde vrátiť zakúpený tovar aj bez bločku. Ak zamestnanci vidia, že produkt očividne pochádzal z ich obchodu a majú možno dobrú náladu, radi zákazníkovi vyhovejú, pretože zákazník by mal byť aj tak vždy na prvom mieste. Nanešťastie, nie každý zákazník je úplne čestný, na čo doplatili aj v jednom britskom obchode Aldi.

Prefíkaný zlodej prišiel do obchodu, chvíľu sa prechádzal a potom prišiel rovno do oddelenia elektroniky, kde si zobral televízor v hodnote 329,99-libry, čiže takmer 390 eur a so škatuľou pokojne prešiel rovno ku pokladniam. Nič netušiaceho pokladníka sa s úsmevom na tvári spýtal, či by mu mohol za tento televízor vrátiť peniaze a aj keď nemal žiadne potvrdenie o nákupe, pokladník mu peniaze do posledného centu vrátil. Teda, vlastne mu ich nevrátil, ale rovno daroval zo svojej pokladne. Akoby toho nebolo dosť, počas samotného procesu vrátenie peňazí sa chlapík šiel pozhovárať s manažérom predajne, s ktorým si potom podal ruku, čo zrejme pokladníka presvedčilo, že je všetko v poriadku a o niekoľko minút už odchádzal so 400 eurami vo vrecku. Kto umí, ten umí.