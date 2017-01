V Černobyle sa pravdepodobne znova začne vyrábať elektrina. Investori chcú na lacných pozemkoch nebezpečnej oblasti ušetriť

V Černobyle sa to zrejme bude opäť hmýriť ľuďmi. Od roku 1986, kedy prebehla jadrová katastrofa, už uplynulo vyše tridsať rokov a o miesto sa začínajú zaujímať investori. Plocha je rovná, vďaka novému sarkofágu nie až tak nebezpečná a predovšetkým lacná - veď, komu by si predal Černobyľ. 39 investorských skupín aktuálne žiada ukrajinskú vládu o povolenie na pozemkové úpravy a na mieste dnešných sutín vznikne obrovská solárna elektráreň. Investori tak chcú dosiahnuť porovnanie následkov jadrovej elektrárne v kontraste so solárnou. Navyše je plocha aktuálne nevyužitá a jednou z posledných nezodpovedaných otázok je, ako budú chránení zamestnanci samotnej elektrárne. Zásobovať by mala zvládnuť až 750 000 domácností a vyprodukovať dva gigawatty. Očakáva sa, že ukrajinská vláda všetky žiadosti bez rečí podpíše, v čase krízy, v ktorej je navyše na elektrickej energii sčasti závislá na Rusku, padne obrovská investícia iste vhod.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.