Vianočka vyzerajúca ako hovienko či Dede volajúci Hamšíkovi. Na týchto 8 reklám spomíname dodnes

Najradšej by sme v tej chvíli chytili televízor a vyšmarili ho z okna. Reč je o televíznych reklamách, ktorými komerčné televízie prerušujú svoj program. Za posledné roky sa ich v telke odtočilo naozaj neúrekom, no len zopár z nich bolo takých, že sa na ne jednoducho nedá zabudnúť. Či už obsahovali chytľavú pieseň, vtipný príbeh alebo si našu pozornosť získali iným spôsobom, spomenieme si na ne aj desať rokov po ich odvysielaní. Poďme si spolu na niektoré zaspomínať.

T-Mobile - Ahoj Kikuš

Pred siedmimi rokmi vo vianočých reklamách tohto mobilného operátora odovzdávali ľudom odkazy spievajúci santovia. A práve odkaz pre Kikuš, ktorý jej venoval Maťo, si zapamätalo celé Slovensko. Škoda len, že po týždni väčšine začal liezť na nervy. No hovorí sa, že niektorí si ho spievajú dodnes.

Kofola - Nuda pláž

Tak táto obľúbená reklama nikdy neomrzí. Spot vznikol v Čechách už v roku 2006, a do televízie bol nasadený opakovane viackrát. Zaujímavosťou je, že reklama sa natáčala v Malajzii, pretože v tom období panovala na našom území krutá zima. Jediné, čo nám stále nejde do hlavy je fakt, prečo mohla Naďa ostať na nuda pláži v plavkách.

Veselá krava - animovaná reklama

Animovaný reklamný spot, ktorý približuje proces výroby taveného syra. Na tom by nebolo nič zaujímavé. Keď sa to ale prepojí s tou chytľavou pesničkou, senzácia je na svete. Chutí nám, chutí nám, chutí nám, chutí nám....

Eurotel Easy - Hands Up!

Tak túto reklamu si mladšia generácia už ani nemôže pamätať. Má už totiž viac ako 14 rokov. Keď ju v roku 2002 Eurotel (neskôr T-Mobile, dnešný Telekom) uviedol na obrazovky, spievalo celé Slovensko. A ten ruksak cez plece chcel naozaj každý. Máme pocit, že ho každý nakoniec aj získal.

Budiš - Rýchlochodec

Azda lepší výber hudby už ani nemohol byť. Práve tento song prispel k popularite reklamy na minerálku Budiš. Prvykrát bola na obrazovkách vysielaná už v roku 2004, pre jej veľký úspech sa po 11 rokoch vrátila.

Kofola - Zlaté prasiatko

Reklama, bez ktorej si Vianoce už ani nevieme predstaviť. Prvykrát bola nasadená v roku 2004, odvtedy sa na obrazovkách v predvianočnom čase objavuje pravidelne. Z vtedy štvorročného dievčatka je už dnes údajne dospelá rockerka.

T-Com - Dede volá Hamšíkovi

Na toto sa tiež nedá zabudnúť. Pred viac ako šiestimi rokmi malý černoško Dede v televíznom spote zavolal Marekovi Hamšíkovi, ktorý dokonalou angličtinou zdvihol telefón so slovami: "Hi Dede, this is Marek Hamšík, how are you?"

Orange - Vianočka

Na záver si dáme jednu z kategórie bizár. Mobilný operátor to v roku 2010 určite myslel v dobrom, no chlapec prevlečený za vianočku nevyzeral ako vianočka, ale viacerým divákom skôr pripomínal h*vno. Hovienko vianočka dokonca získala aj svoju vlastnú webovú stránku. A i napriek svoju výzoru srdcia mnohých divákov.

Na ktorú reklamu nedokážeš zabudnúť ty? Napíš nám svoj tip do komentárov.