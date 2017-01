Dojímavá reklama na Samsung dohnala ľudí k slzám. Pre spokojnosť zákazníka sa zamestnanci prederú aj cez ten najhorší terén

Indické oddelenie Samsungu trafilo svojou reklamou do čierneho. Dojímavý príbeh zobrazuje mladého zamestnanca na technickej podpore, ktorého volá dievča žijúce na odľahlej usadlosti, aby jej opravil televízor. Mladý Ind sa však musí so svojou dodávkou predrať cez tie najhoršie podmienky - cestu mu zavalí strom, zahatá črieda oviec a časť svojej výpravy zvládne aj po rieke. Nevedel však, že sa do sídla indickej dievčiny musí dostať včas, kedže tam naňho okrem nej čaká asi pätnásť detí a v skutočnosti ide o niečo ako hostel alebo sirotinec. Televízor však opraví práve včas, aby si deti pustili svoju obľúbenú talentovú súťaž, v ktorej vystupuje aj dieťa z daného sirotinca. Všetko je doplnené dojemnou hudbou, aby nás celá reklama (momentálne má už takmer 42 miliónov zhliadnutí!) presvedčila, že ak sa nám naše zariadenie pokazí, nemusíme sa obávať.

