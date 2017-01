Stačí namieriť a kliknúť. Čo povieš na univerzálny diaľkový ovládač na všetky zariadenia?

Všetko okolo nás začína byť čoraz viac smart, veď to poznáš. Od hodiniek, telky, lámp a chladničiek, no na všetky tieto zariadenia potrebuješ buď nejakú appku alebo samotný diaľkový ovládač. Niekedy sa v tom človek môže úplne stratiť. Čo takto jedno zariadenie, jeden smart ovládač, ktorý by tomu všetkému vládol?

Sevenhugs preto prišiel s diaľkovým ovládačom s univerzálnym použitím. Toto šikovné zariadenie je plné senzorov, ktoré reagujú na každé jedno smart zariadenie v tvojej domácnosti. Chceš zmeniť hlasitosť na svojich reprákoch? Prepnúť kanál na telke? Stačí namieriť a ovládač už ti sám ponúkne možnosti daného zariadenia. Okrem toho je možné spárovať ho s až 25 000 rôznymi zariadeniami. Čo sa ceny zariadenia týka, tá začína pri predobjednávke na úctyhodných 229 dolárov. Či ide o premrštenú sumu alebo nie, môžeš posúdiť sám podľa nasledujúceho videa.

Ak si ešte spomínaš na film Klik s Adamom Sandlerom, vieš, že podobný ovládač s konceptom namieriť a kliknúť bol hlavnou témou tohto filmu. Až na detail, že s daným ovládačom si mohol namieriť aj na ľudí a nastaviť ich na mute, či dať pauzu. Nuž, možno sa raz dočkáme aj takého gadžetu, zatiaľ sa však treba uspokojiť s tým, čo sa nám ponúka a proti otravným ľuďom použiť slúchadlá.