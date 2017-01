Nevieš, kam vycestovať za dobrodružstvom? Exotické Tuamotu či chladný Wales sú hitmi tohto roku

Cestovanie je jednoznačne mimoriadne dôležitou súčasťou ľudského života. Portál LonelyPlanet zostavil prehľadný rebríček desiatich destinácií, ktoré, pokiaľ nechceš celý rok sedieť na zadku, by si mal rozhodne navštíviť. Zoznam pritom berie ohľad aj na výhodnejšiu cenovú dostupnosť alebo politickú či ekonomickú situáciu. Jednoznačne však ide o miesta, ktoré pritiahnu každého pozornosť, a tak by si rok 2017 mal aspoň pár dní tráviť v jednej či viacerých z týchto lokalít.

10. | The Skellig Ring, Írsko

Kedysi dávno, na menšom ostrovčeku Skellig Michael na okraji Atlantického oceánu, sa rozhodla skupina mníchov postaviť kláštor, zámok, základňu, ktovie čo to vlastne je. Z danej stavby totiž ostala už len zrúcanina použitá aj v Star Wars: The Force Awakens. Prostredie aj s najbližšou írskou pevninou je považované za klenot krajiny, no inak je ostrov kompletne opustený a na cestu k nemu treba preplávať loďkou. Kvôli Star Wars je však obľúbenou lokalitou pre turistov. Najväčšiu populáciu dosiahol v roku 1911 - na ostrove žilo presne jedenásť ľudí.

9. | Perak, Malajzia

Perak je mierne zaostalejšou provinciou v Malajzii. Jej hlavné mesto je však Ipoh, ktoré kontrastuje so zvyškom provincie. Nádherné mesto je plné vkusných kaviarničiek, butikov či hotelov a to všetko s ukľudňujúcou ázijskou výzdobou. Kombinuje tak starú koloniálnu architektúru s prvkami prosperujúceho mesta. Navyše, more je neďaleko, a tak ak ťa omrzí mesto, vždy môžeš zaskočiť aj tam.

8. | pláže v Georgii, USA

Georgia je americký štátik ležiaci na juhovýchode, kdesi nad Floridou. Pochváliť sa môže úžasnými plážami, ktoré však mnohými ostávajú neobjavené. Väčšina turistov zakotví v obľúbenom party meste Savannah, kde sa pokochajú len lokálnymi plážami, tie pravé klenoty však ostanú neodhalené. Nedávno si ich všimol Hollywood, a tak sa na plážach v Georgii natáčal aj nový Baywatch.

7. | Tuamotu, Francúzska Polynézia

Súostrovie Tuamotu je ďalšie z tých, ktorým chýba len trošku mora navyše, aby bolo po nich. Spolu vytvárajú súostrovie kruhového tvaru a takmer každý z ostrovov už má lagúnu. Ak sem však plánuješ prísť na dovolenku, vyberať si veľmi nebudeš môcť - množsvo ostrovov je neobývaných a tie, ktoré sú, majú obyvateľov zhromažedných len na jednom mieste. A živia sa len turistickým ruchom.

6. | Aysén, Čile

Aysén je odľahlý región v juhoamerickom Čile, do ktorého vedie len jedna jediná prístupová cesta. A tá je schopná vyraziť dych snáď každému. Úžasné fjordy, majestátne vodopády a sánkami hýbajúce prostredie jednoducho stoja za návštevu. A takmer vždy budeš obklopený masívnymi ľadovcami. Nachádza sa v ňom aj Patagonian Ice Field, snáď najznámejší ľadovec na svete. Mimochodom, vodopády nielenže dobre vyzerajú, ich svieža voda vraj robí miestne pivo viac osviežujúcim.

5. | Južná Austrália

Niekedy je tam zima, inokedy teplo, no čarovné južné časti Austrálie ponúkajú kombináciu všetkého, čo k dokonalému výletu potrebuješ. A teraz nemáme na mysli more, ktoré samozrejme môžeš navštíviť takisto. Vnútrozemie ponúka bohatú vínnu kultúru, nádherné prechádzky v horúcich, no predsa zelených alejách či romantické fotky pri úchvatných západoch slnka. Ako z rozprávky.

4. | Severný Wales, Veľká Británia

Ani nie je jasné, čo na Walese ľudí tak priťahuje, každopádne sa ich tam každým rokom hrnie čoraz viac. Možno ide len o nádherné vrchy či lúky, o prekrásne pohľady na to, ako chladné, tmavé more obmýva zelenú krajinu, o rafinovane britskú architektúru či o čerstvý morský vzduch. Severná časť štátu je však odporúčaná kvôli minimálnemu znečisteniu - nikde nezažiješ natoľko prekrásny výhľad na hviezdy ako vo Walese.

3. | Azory, Portugalsko

Súostrovie Azory ležia viac-menej v strede Atlantického oceánu a sú tým všetkým, čo si môže človek s dobrodružnou povahou priať. Sopky ako z Havaja, prostredie ako z Islandu, horúce pramene ako zo Škandinávie, patagónske krátery, írske útesy, portugalská kultúra, skrátka toľko, že si to za jednu návštevu nedokážeš všetko dostatočne vychutnať. Svoje tajomstvo však dlho neudržia, každoročne sa na súostrovie vydá v priemere o 30 % viac ľudí ako rok predtým. V rebríčku síce získali tretie miesto, za nás sú však jednoznačným víťazom.

2. | Taranaki, Nový Zéland

Nový Zéland je jednou z najpodceňovanejších turistických destinácií na svete. Taranaki je región na západe Severného Ostrova Nového Zélandu a pochváliť sa môže najoceňovanejšími turistickými výletmi na svete. Skvelo navrhnuté trasy totiž vedú okolo nádherných jazier až na Mount Taranaki, najvyššiu horu regiónu, z ktorej je výhľad aj na päťdesiat kilometrov (ak tam práve nesneží). Vystúpať až na ňu je však náročné a podľa prekvapujúcich štatistík sa pred koncom otočí až 98 % ľudí.

1. | Choquequirao, Peru

Choquequirao je názov pre ruinu starovekého kláštora Inkov, v podstate niečo na štýl Machu Picchu. Toto však môžeš mať s trochu šťastia celé pre seba. Peru sa totiž spamätalo iba minulý rok a propagácia tohto miesta začala len nedávno. Čas však nestrácajú a už tento rok tam spúšťajú lanovku, ktorá na dané miesto za deň dopraví asi 3000 ľudí. Naraziť však môžeš na pracujúcich archeológov, ktorí oblasť i okolie ešte stále skúmajú. Ako je zjavné, naša Zem je jednoducho prekrásnym miestom. Plánuješ tento rok aj ty nejaký exotický výlet alebo kašleš na to a prinajlepšom pôjdeš v lete do Chorvátska?

