Bezdomovec našiel oblek za 250 eur, neulakomil sa a vrátil ho majiteľovi. Ľudia mu teraz ponúkajú prácu, zbierajú peniaze a vybavujú bývanie

Volá sa Gary, momentálne nemá strechu nad hlavou a vďaka svojmu činu sa mu zrejme život obráti úplne naruby. Bezdomovec z Liverpoolu pred pár dňami vchádzal do telefónnej búdky, keď v nej našiel škatuľu s oblekom a niekoľko ďalších maličkostí v hodnote takmer 250 eur . Pomyslel si, že ju tam niekto zrejme zabudol, ale ani na chvíľu mu na um nezišlo, že by škatuľu zobral a niekde ju predal. Ako sám povedal, uvedomoval si, že tento nákup bude niekomu chýbať a oblek si daný človek tiež kúpil kvôli nejakej príležitosti a Gary nechcel, aby neznámy človek zostal vo vianočnom čase bez peňazí aj bez nákupu. Rozhodol sa teda zavolať do obchodu, kde bol oblek kúpený a aj keď by zvyčajne nemali žiadnu šancu vypátrať nakupujúceho, zhodou okolností tam kamarát Lewisa Robertsa pri kúpe obleku zanechal aj svoje kontaktné informácie, pretože ho zaujímala možnosť brigádnickej práce.

Garyho maličká šanca na úspech sa teda skončila tak, že mu obchod sprostredkoval kontaktné informácie na Lewisa a bezdomovec mu na dohodnuté miesto prišiel jeho nákup odovzdať. Lewis nevedel, ako sa mu správne poďakovať a okrem maličkostí o ňom napísal aj príspevok na Facebooku, kde Gary zožal veľký úspech a iniciatívy sa už chopili stovky ľudí z celého Liverpoolu. Odrazu sa Garymu ozývajú ľudia s pracovnými ponukami, pričom Gary v minulosti pracoval ako kuchár, takže nejaké tie zručnosti získal. Okrem toho už preňho bola založená aj finančná zbierka, kde je momentálne vyzbieraných cez 2000 libier a ľudia prispievajú aj naďalej. Jediný dobrý skutok a to, že sa Gary neulakomil a nepredal oblek za pár libier mu teda zabezpečili to, že sa onedlho možno bude zobúdzať v novom byte a s úsmevom na tvári.