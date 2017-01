Množíme sa ako hmyz. Je preľudnenie na našej planéte skutočným globálnym problémom?

Popri všakovakých prírodných nezrovnalostiach a najrôznejších znečisteniach má ľudstvo problém aj samo so sebou. Pravdepodobne najvýraznejšou témou, ktorá najviac v danej oblasti rezonuje, je tzv. populačná explózia, resp. preľudnenie. Pre nás, Slovákov, sú dané pojmy skôr exotikou, keďže v našej krajine máme práve opačný problém, pretože sa nás rodí čoraz menej, no o tom potom. Zamerajme sa na globálne hľadisko, kde ide o veľmi aktuálnu tému. Afrika, juhovýchodná Ázia či India sú oblasti s obrovským prírastkom nových a nových obyvateľov, čo má za následok nielen nepriaznivú ekonomickú situáciu, ale aj zlý dopad na životné prostredie, vznikajú konflikty kvôli viere či rase a podobne. Ako tomu všetkému zabrániť? Dokedy bude prudký nárast pokračovať a bude raz na planéte Zem žiť 12 miliárd ľudí pohromade? Odpovede na otázky nájdete v ďalšom fantasticky spracovanom videu z dielne Kurzgesagt – In a Nutshell.

Ide o mimoriadne zaujímavú a aktuálnu tému, takže v blízkej budúcnosti vám prinesieme aj čosi obsiahlejšie ohľadom preľudnenia.