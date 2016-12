Kecksburská havária neidentifikovateľného objektu u nás nepatrí práve k najznámejším, no vo svete je považovaná za druhý Roswell 

Prípadov rôznych nevysvetliteľných udalosti sú stovky. Podivné však na nich je, že takmer vždy ponúkajú tri typy odôvodnenia. Šialenú konšpiračnú teóriu, vyhlásenie zákonodarcov, ktoré častokrát absolútne nesedí, alebo ťažko uveriteľné fakty. A podobne na tom je aj jeden z najznámejších UFO prípadov vo svete, i keď v našich končinách je stále pomerne neznámou udalosťou, aj keď v USA je často označovaný za druhý Roswell. Kecksburská havária sa stala rozsiahlou kauzou, o ktorej dodnes nikto nepodal oficiálne stanovisko.

Vráťme sa ale na úplný začiatok. Bolo 9.12.1965 a v mestečku Kecksburg v štáte Pensylvánia prevládalo pokojné decembrové popoludnie. Slnko už pomaly zapadalo a v meste panovala mierne vianočná atmosféra, až pokým do miestneho rádia nezačali prichádzať znepokojivé telefonáty o neznámom objekte. Veľa miestnych obyvateľov na oblohe spozorovalo čudný, neidentifikovateľný predmet, ktorý sa zrútil do neďalekého lesa. Medzi svedkami boli aj piloti z okolia Ontária a Pensylvánie, ktorí videli pád objektu v čase 16:44. Podľa meraní a výpočtov mal padať/letieť rýchlosťou 1 600km/h. Okamžite po dopade boli všetky tiesňové linky preplnené mnohými telefonátmi a na miesto nehody ihneď vyrazili záchranárske zložky, ktoré si mysleli, že sa zrejme jedná o pád lietadla. Medzi prvými svedkami bol Frances Kalp, ktorý padajúci objekt ihneď nahlásil aj do rádia WHJB. Vo veľmi krátkom čase sa v meste zhromaždil húf ľudí spolu s miestnymi reportérmi, hasičmi a policajtmi. Po pár minútach už boli na mieste zástupcovia vlády a plne vyzbrojená armáda, ktorá sa davy zvedavcov pokúšala dostať čo najďalej.

Miesto, kde k havárii prišlo

Okrem mnohých pozoruhodných javov bolo veľmi čudné aj samotné správanie vlády, armády a NASA, ktoré akékoľvek podujatie sa na tomto prípade odmietli. Armáda USA dokonca vyhlásila, že na miesto bola vyslaná len trojčlenná prieskumná skupina. Veľa bežných obyvateľov ako aj reportérov a členov hasičského zboru však vypovedalo, že na mieste operovalo minimálne sto vojakov a čo viac, niektorí dokonca zahliadli aj jednotlivcov v anti-radiačných skafandroch s výšivkami NASA. Niekoľko očitých svedkov dokonca na vlastné oči videlo, ako do lesa vchádza armádny konvoj. Hasiči, ktorí na miesto nehody dorazili medzi prvými a boli aj v tesnej blízkosti objektu hovorili, že sa s istotou o žiadne lietadlo nejednalo. I napriek obrovskej rýchlosti a mnoho polámaným stromom sa nikde nenachádzali žiadne úlomky či trosky. Objekt bol v celku a nepoškodený. Viacerí vypovedali o tvare žaluďa bez okien a dverí. Naviac mal na sebe mať vyryté zvláštne symboly pripomínajúce egyptské hieroglyfy.

Podľa výpovedí bola vyrobená podobizeň objektu

A potom to prišlo. Ráno po nehode všetci dychtivo čakali na výtlačky novín, ktoré mali celú haváriu objasniť. Pravda však zrejme nebola na dennom programe, keďže vláda celú udalosť uzavrela s tým, že sa jednalo o meteorit, zamestnanci NASA sa na mieste vôbec nenachádzali a čo sa týka armády, tak na miesto bol vyslaný len jeden jediný voz. Absurdné tvrdenie sa pokladalo za pravdivé celých 25 rokov, i keď to miestni obyvatelia skôr pokladali za výsmech. Až v roku 1990 prípad opäť otvoril ufológ Stan Gordon, ktorý bol aj priamym svedkom a o nevysvetlenej udalosti sa rozhodol nakrútiť dokument. Po jeho odvysielaní sa mu ozval bývalý zamestnanec armády, ktorý mal v čase nehody strážiť nákladiak, na ktorom prevážali neznáme teleso. Sami nevedeli, čo vezú, no rozkaz mali jasný. Strieľať na kohokoľvek, kto sa pokúsi k autu priblížiť. Objekt napokon vyložili na základni Wright Patterson.

Miesto po dopade

Na pár rokov sa udalosť zasa dostala z povedomia, no až do okamihu, keď dostalo NASA v roku 2003 povolenie odtajniť spisy týkajúce sa Kecksburskej havárie. Veľké očakávania však vystriedalo trpké sklamanie. Dokument, ktorý mal obsahovať desiatky strán a mal hovoriť o všetkých detailoch napokon hovoril len o základných informáciách. Na to NASA vyhlásila, že dokument nie je celý a niekto zrejme značnú časť spisov ukradol. Televízna spoločnosť SyFy okamžite podala na NASA žalobu kvôli úmyselnému zatajovaniu informácií. NASA súd prekvapivo prehrala a v roku 2006 bola nútená svoje archívy odtajniť štátnej kontrole. Tá už však chýbajúce dokumenty nenašla a dodnes tak nie je zrejmé, čo sa onej noci stalo. Ľudia však najčastejšie veria týmto trom teóriám. Skeptici stále hovoria o meteorite, i keď toto tvrdenie samotná NASA v roku 2005 poprela, vyhlásenie vlády sa zasa opiera o dopadnuté úlomky sovietskej sondy Cosmos 96. Pád sovietskej vesmírnej sondy však viacero inžinierov, pilotov, astronómov a vedcov poprelo, pretože tá sa v tom čase nachádzala tisícky kilometrov od miesta dopadu. Šialené konšpiračné teórie hovoria o páde nacistického experimentálneho zariadenia, tzv. Die Glocke. Posledná teória sa opiera o myšlienku, že nech tú noc spadlo čokoľvek, nepochádzalo to z našej planéty. Do ktorej skupiny sa zaradíte vy, je len na vás.