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Tepláky s kravatou a čaj namiesto činiek? Kolekcia jeseň/zima 2026 od Answear búra zaužívané módne pravidlá
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Tento článok je PR správa spoločnosti Answear.
včera 16. septembra 2026 o 11:36
Čas čítania 3:18
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Tepláky s kravatou a čaj namiesto činiek? Kolekcia jeseň/zima 2026 od Answear búra zaužívané módne pravidlá

Tepláky s kravatou a čaj namiesto činiek? Kolekcia jeseň/zima 2026 od Answear búra zaužívané módne pravidlá
Zdroj: Answear
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Chladnejšie mesiace v roku nemusia znamenať iba návrat kabátov, svetrov a členkových čižiem. Aj obyčajné chvíle, ktoré k tomuto obdobiu patria, sa môžu zmeniť na malý módny príbeh.

Šálka horúceho čaju poslúži ako činka, kabelka pripomenie tréningovú pomôcku a vrstvenie oblečenia dostane takmer športovú disciplínu. Nová sezóna jeseň/zima 2026 od Answear totiž ukazuje, že móda sa nemusí brať príliš vážne a pritom môže zostať elegantná.

Práve na kontraste medzi každodennosťou, hravosťou a výrazným stylingom stavia nová jesenná kampaň Answear. Má dve rozdielne podoby. Kým jedna premieňa typické jesenné rituály na netradičný tréning, druhá posúva do centra pozornosti eleganciu, materiály a módne detaily.

Výsledkom nie je iba prehliadka toho, čo sa bude nosiť počas nasledujúcich mesiacov. Oblečenie a doplnky sa stávajú súčasťou krátkych vizuálnych príbehov, v ktorých dostávajú neraz väčší priestor než samotní protagonisti.

answear
Zdroj: Answear

„Ako značka chceme neustále pracovať s emóciami a vyhľadávať produkty, ktoré dokážu rozprávať svoj vlastný príbeh. Preto sa v tejto kampani zameriavame na výrazný styling, dynamické zábery a typické jesenné motívy, ktoré spája claim Premium Fashion Brands,“ približuje Marta Sawicka, Brand Marketing Director v Answear.

Keď sa obyčajná jeseň zmení na tréning

Koľkokrát počas jesene siahnete po šálke teplého čaju, oblečiete si sveter alebo vezmete do ruky kabelku? Vo videu Autumn Activities sa práve takéto úplne bežné situácie menia na svojský tréning.

 

Hlavní protagonisti vykonávajú presné, opakujúce sa pohyby, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako cvičenie vo fitnescentre. Až po chvíli je zrejmé, že namiesto klasického športového náčinia pracujú s predmetmi spojenými s každodenným jesenným životom.

Šálka čaju, teplý sveter či kabelka sa tak symbolicky menia na činky a ďalšie tréningové pomôcky. Pohodlie, vrstvenie a drobné jesenné rituály získavajú dávku disciplíny a precíznosti, ktorú by sme skôr očakávali pri športovom tréningu.

Je to zároveň pripomienka, že jesenná móda nemusí byť iba vážna a uhladená. Pohodlné kúsky môžu byť základom outfitu, s ktorým sa dá ďalej experimentovať.

Jesenná elegancia nemusí poslúchať staré pravidlá

Úplne inú atmosféru prináša v druhom videu s názvom Autumn Trends. Tentoraz sa pozornosť presúva k elegancii, ktorá sa však nespolieha iba na osvedčené kombinácie.

Klasické kúsky dostávajú modernejšiu podobu a často stačí jeden výrazný prvok, aby celý outfit pôsobil úplne inak. Príkladom je oversized košeľa s grafickou bodkovanou potlačou, ktorá otvára prvý film a zároveň udáva tón jeho vizuálnemu spracovaniu.

 

A hoci v módnych kampaniach bývajú prirodzenými protagonistami modelky a modeli, tu sa role trochu obracajú. Do hlavnej úlohy sa dostáva samotné oblečenie.

Kabáty, saká, kabelky či ďalšie doplnky už nie sú iba súčasťou outfitu. Kamera ich predstavuje ako samostatných hrdinov jesenného príbehu.

Detail, ktorý si na ulici možno ani nevšimnete

Veľkú úlohu preto zohrávajú detaily. Kamera sa približuje k materiálom, štruktúram a textúram takmer ako lupa. To, čo pri bežnom pohľade na outfit môže zostať nepovšimnuté, sa zrazu ocitá v centre obrazu.

Priestor dostávajú kožené kúsky, kabáty, členkové čižmy, kabelky i doplnky. Pozornosť smeruje k povrchu materiálov, ich štruktúre, ale dokonca aj k takým drobnostiam, akými sú zúbky zipsu.

V kampani sa objavujú kúsky značiek Polo Ralph Lauren, Coach, Tory Burch, BOSS, Barbour, ROTATE, A.P.C., Twinset či Victoria Beckham.

Answear
Zdroj: Answear

Bodkovaná blúzka má za sebou nečakaný príbeh

Za pozornosť stojí aj bodkovaná blúzka z kolekcie Answear x INTU. Nezaujme iba výrazným vzhľadom, ale aj spôsobom, akým vznikla. Ide totiž o výsledok upcyklácie. Produkty z vrátených objednávok a reklamácií, ktoré už nie je možné opätovne zaradiť do bežného predaja, dostávajú vďaka spolupráci s INTU druhú šancu. Namiesto toho, aby zostali nevyužité, premieňajú sa na súčasti novej kolekcie a vracajú sa späť do módneho kolobehu v úplne inej podobe. Podobné kúsky tak ukazujú, že príbeh oblečenia sa nemusí skončiť vo chvíli, keď ho už nemožno predať pôvodným spôsobom.

Answear
Zdroj: Answear

Tepláky s kravatou? Prečo nie

Hravosť kampane pokračuje aj na fotografiách. Styling vedome spája veci, ktoré by podľa tradičných módnych poučiek možno skončili na opačných stranách šatníka.

 

Tepláková súprava sa objavuje spolu s kravatou, zatiaľ čo sako dopĺňajú cvičebné pomôcky. Takéto kontrasty naznačujú jeden z výrazných smerov sezóny – hranice medzi elegantným, voľnočasovým a športovým oblečením sú čoraz menej pevné.

Jesenný šatník tak nemusí byť postavený na presne nalinkovaných kombináciách. Klasický kabát môže zostať nadčasovou istotou, no vedľa neho je priestor aj na výrazný doplnok, netradičnú potlač alebo spojenie kúskov, ktoré by ešte pred niekoľkými rokmi pôsobilo nezvyčajne.

Answear
Zdroj: Answear

Za kamerou je režisér, ktorý spolupracoval aj s Louis Vuitton

Vizuálne spracovanie oboch kampaní má na starosti režisér Dominik Panasiuk, ktorý v minulosti spolupracoval so značkami Balenciaga, Porsche či Louis Vuitton. Fotografickú časť vytvorila Ola Walków a kreatívny koncept spolu s produkciou zastrešili Warsaw Creatives.

 

Nová jesenná komunikácia Answear bude prebiehať predovšetkým v online priestore. Namiesto tradičného katalógového predstavenia sezónnych noviniek však stavia na vizuálnych príbehoch, kontrastoch a nadhľade.

A možno práve to je jeden z najzaujímavejších odkazov jesene 2026. Nemusíme meniť celý šatník zakaždým, keď príde nová sezóna. Niekedy stačí zmeniť spôsob, akým jednotlivé kúsky kombinujeme – a dovoliť si porušiť pravidlá, ktoré sme pri obliekaní doteraz považovali za samozrejmé.

Zapojte sa do medzinárodnej súťaže a oslávte s Answear.sk 15 rokov štýlu, trendov a módnej inšpirácie. Od 22. 09. do 28. 10. 2026 môžete na Instagrame súťažiť o cestu na Fashion Week a zažiť svet módy z prvej rady. Nezmeškajte svoj moment. Sledujte Answear.sk a dozviete sa viac. #15yearsofstyle



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