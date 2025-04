V poradí šiesty diel televíznej reality show opäť zamotá dej.

Tak ako v minulých sériách, aj v tejto je zvykom, že každú časť vypadáva jedna zo súťažiacich v show Ruža pre nevestu. Ak si sa už spamätal zo šoku z minulej epizódy, kedy do vily na Srí Lanke prišli tri nové ružičky – Jasmína, Karolína a Lindita – tak sa priprav na ďalšiu nečakanú udalosť.

V úvode šiestej epizódy ťa čaká vyraďovanie, ale aj fyzické súťaže medzi ružičkami. Budú sa testovať aj ich vedomosti. Rasťovi sa zas tiež nebude úplne dariť. Po tom, čo bude mať rande s Kristínou vo forme prechádzky v prírode, sa jeho deň neskončí tak, ako plánoval. Jedna zo súťažiacich totiž po prvýkrát v histórii show ružu neprijme.

Na reakciu dievčat aj Rasťa musíš počkať do zajtra večera, ak máš prístup k službe Voyo, alebo do piatkového večera na televízii Markíza. To, o akú ružičku ide, sa tiež dozvieme až po pozretí najnovšej epizódy.

