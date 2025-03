Zomrel legendárny herec, ktorý hral princa Radovana vo filme Princezná so zlatou hviezdou. Mal 92 rokov

Na Facebooku o tom informoval spevák Pavel Skalický, ktorý herca zastupoval.

Zomrel legendárny český herec a spevák Josef Zíma. Do sŕdc ľudí sa zapísal ako princ Radovan z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou. Okrem toho daboval Ivana v Mrázikovi. Zároveň je legendou českej dychovej hudby.



Herec dlhodobo bojoval so zdravotnými problémami a minulý rok mu lekári amputovali nohu. Skalický oznámil svoju smrť na Facebooku so slovami: „Josef Zíma zomrel. Česť jeho pamiatke.“



Zíma vyštudoval pražskú DAMU, potom sa vydal na sólovú dráhu s orchestrom Jaroslava Ježka. Od roku 1962 mal tridsať rokov angažmá v Pražskom komornom divadle, hral aj v Divadle Na Fidlovačke a v Hudobnom divadle Karlín. Presadil sa aj ako spevák, medzi jeho najznámejšie piesne patria Gina, Milenci v texaskách, Zelené pláně či Blues pro Tebe. Preslávil sa v relácii Sejdeme sa na Vlachovce.

Okrem herectva a spevu sa venoval aj dabingu. V rokoch 1958 až 2012 bol ženatý s herečkou Evou Klepáčovou, s ktorou mal dcéru Zuzanu Bláhovú. V roku 2019 dostal od prezidenta Miloša Zemana medailu Za zásluhy I. stupňa.