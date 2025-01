Speváčka je hviezdou kampane luxusnej módnej značky.

Speváčka sa stala tvárou kabelky „Chanel 25.“ V krátkom filme má na sebe outfit od spomínanej značky a novú kabelku prezentuje vo viacerých farebných a veľkostných prevedeniach. V kampani si aj zaspievala.

„She drives me crazy, I can't help myself,“ spieva Dua Lipa úryvok zo známej piesne od skupiny Fine Young Cannibals. Pieseň vyšla v roku 1989.

„Vo filme, ktorý má dnes premiéru, sa stala speváčka a skladateľka Dua Lipa tvárou novej kabelky CHANEL 25. Umelecká ikona svojej generácie, priateľka nášho módneho domu, vo videu natočenom v New Yorku stelesňuje slobodu sebavyjadrenia, ktoré je našej značke také blízke. Variácia kabelky má typické znaky našej značky a je vybavená dvomi veľkými vreckami. CHANEL 25 ponúka sofistikovaný a nonšalantný pôvab,“ opisuje značka nový kúsok.

V rozhovore pre Vogue speváčka prezradila, že je zo spolupráce nadšená. „Keď som podpísala prvú nahrávaciu zmluvu v roku 2014 a odišla som z reštaurácie, kde som pracovala, ako prvé som išla do Chanel obchodu. Kúpila som si tam Boy bag a bola som na seba veľmi hrdá,“ povedala.

Do svojej kolekcie si z Chanel 25 vybrala veľkú čiernu kabelku. Podľa jej slov má najradšej veľké tašky, pretože do nich zmestí „celý svoj život“.