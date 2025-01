Kráľovná krásy sa stala šéfkou mafie Camorra: Assunta Maresca vraždila tehotná, milovala publicitu a prezývali ju bábika

Zrod nekompromisnej šéfky sa začal ako pomsta jej zavraždeného manžela. Assunta Maresca bola prvá žena v neapolskej mafii Camorra.

Aj niektoré ženy sa preslávili ako drsné mafiánky. Talianka Assunta Maresca, známa pod prezývkou „Lady Camorra“, sa stala ikonickou postavou zločineckej skupiny Camorra. Po tom, ako bola v roku 1959 odsúdená za vraždu muža, ktorý zabil jej manžela, okamžite plnila titulky novín. Túto senzáciu si užívala a milovala pozornosť médií. Hoci skončila vo väzení, po prepustení jej pôsobenie v Camorre nabralo úplne iný rozmer. The Guardian píše, že ženy mali v neapolskej mafii vždy silnejšie postavenie ako v iných zločineckých organizáciách, napríklad v sicílskej Cosa Nostra.

Pre svoju krásu si vyslúžila prezývku Pupetta (v preklade „bábika“ - pozn. red.) Neapolská kriminálnička zomrela v roku 2021 vo veku 86 rokov vo svojom dome v Castellammare di Stabia, neďaleko Pompejí. Tak isto ako jej mužským kolegom z podsvetia aj jej zakázali miestne úrady verejný pohreb.

Neapolská mafia Camorra je jednou z najstarších a najznámejších zločineckých organizácií v Taliansku. Jej pôvod siaha až do 18. storočia, čo z nej robí jednu z najstarších organizovaných zločineckých skupín v krajine. Camorra má svoje korene v regióne Kampánia, predovšetkým v Neapole, a jej vplyv sa rozšíril aj do zahraničia. Na rozdiel od sicílskej mafie (Cosa Nostra), ktorá mala hierarchickú štruktúru, Camorra sa rozdelila do mnohých nezávislých klanov. Každý klan mal vlastného šéfa a často medzi nimi dochádzalo k násilným konfliktom o územie a moc.

Aj keď mala Assunta tvár ako bábika, až také neviniatko nebola. Narodila sa do rodiny, ktorá mala prsty v mafiánskych zločinoch. Aj keď túžila po láske a normálnom živote, bola to práve láska, ktorá priviedla k zločinu. V roku 2018 v rozhovore pre taliansky Online Magazine povedala: „Filmy o Comorre dávajú v televízii, no pre deti to nie je poučné. Videla som niekoľko častí a sama nemohla som sa na niektoré scény ani pozerať.“ Prečítaj si, ako sa z bývalej miss stala nemilosrdná mafiánka.

Zdroj: Wiki Commons

Krásna ‚pupetta‘ nebola až taká nevinná bábika

V 50. a 60. rokoch dvadsiateho storočia mala Camorra v Neapole prsty prakticky v každej sfére biznisu. V tom čase bol jej bossom Pasquale Simonetti, ktorý sa zaľúbil do mladej Assunty Maresci. Prvýkrát ju uvidel na súťaži krásy, kde vyhrala regionálny titul Miss Rovigliano. (malá obec v Taliansku v regióne Kampánia - pozn. red.)