KVÍZ: Spíš dostatočne? Odpovedz na 10 otázok a zisti, ako je na tom tvoj spánkový režim

Kvalitný spánok nielen vplýva na tvoju energiu, ale taktiež aj psychickú pohodu a fyzické zdravie.

Ten pocit, keď zatvoríš oči, ponoríš sa do snov a na druhý deň sa zobudíš so 100 % energiou. To je definíciou kvalitného spánku. Máš to tak aj ty, alebo si ten typ, ktorý sa stále prehadzuje a nedokáže zaspať ani po dvoch hodinách v posteli? V tomto kvíze zistíš, ako je na tom tvoj spánkový režim a čo potrebuješ na jeho zlepšenie.

Vieš o tom, že nedostatočným spánkom trpí približne 80 % populácie? Výskum Samsung, ktorý analyzoval celkom 716 miliónov nočných spánkov používateľov aplikácie Samsung Health, ukázal zaujímavý paradox – hoci sa o spánok zaujíma čoraz viac ľudí, jeho kvalita sa celosvetovo znižuje. Zlým spánkovým režimom riskuješ vážne zdravotné problémy ako demenciu, cukrovku, ale aj rakovinu.

Ak trpíš nespavosťou alebo pociťuješ, že tvoj spánok nie je taký kvalitný, pomôcť ti môže druhý ročník bezplatného online kurzu Vyspi sa na to! s českými a slovenskými expertmi.

Čo ti dá kurz?🌙💤

V 12 lekciách sa dozvieš od odborníkov veľa užitočných sleep hackov

Používatelia, ktorí sa zaregistrujú, môžu zadarmo absolvovať jednotlivé lekcie a zároveň budú prihlásení do súťaže o najnovšie smart hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7

Všetci registrovaní získajú 10 % zľavu na vyššie spomínané hodinky na stránke Samsung.sk